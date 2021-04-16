Как заподозрить бронхиальную астму

Источник материала: Tut.by

Аллерголог Екатерина Гойлова рассказывает о симптомах и признаках, которые позволяют заподозрить бронхиальную астму.



Екатерина Гойлова Врач-аллерголог первой категории (взрослый и детский), ведет блог в Instagram Врач-аллерголог первой категории (взрослый и детский), ведет блог в

— Один из частых вопросов, который задают пациенты: «Какой анализ сдать, чтобы выявить бронхиальную астму?» Не существует такого анализа. Более того, ни один аллергологический диагноз не выставляется на основании только одного анализа.

Всегда должен быть комплекс. В случае с бронхиальной астмой — это:

анамнез,

положительный эффект от препаратов, которыми лечат астму,

лабораторные и инструментальные исследования.



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Вот какие вопросы позволяют заподозрить бронхиальную астму:

Есть ли у кого-то из родных какое-либо из этих заболеваний: бронхиальная астма, поллиноз (аллергический ринит), аллергический конъюнктивит, атопический дерматит, пищевая аллергия, хроническая крапивница, наследственный ангионевротический отек?

Появляются ли у вас или ребенка после определенных провокаторов (физические нагрузки, стресс, сильные переживания, простудные заболевания, табачный дым, холодный воздух, пыль и клещи, шерсть животных и т.д.), следующие симптомы: свистящее дыхание, кашель (сухой, приступообразный с трудноотделяемой мокротой), затруднение выдоха, «заложенность» в груди?

Помогает ли вам или ребенку снять эти симптомы ингаляции или, может быть, баллончик или ингалятор?

Беспокоит ли вас или ребенка кашель в вечернее, ночное время?

Диагностируют ли вам или ребенку три и более обструктивных бронхита, а также две и более пневмоний в год?

Замечаете ли вы длительный кашель (от 10 дней) после ОРВИ?

Если вы дали два и более утвердительных ответа, то стоит обратиться к врачу-аллергологу для исключения или установления диагноза бронхиальная астма.