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Некоторых занятых на стройке метро работников перевели на четырехдневку
Источник материала: Tut.by
Работников «Дирекции по строительству Минского метрополитена» — это заказчик по строительству метро — перевели на неполную занятость, они трудятся на четырехдневке. Причина — сокращение финансирования строительства метро. По этой же причине на неполную занятость в мае могут перевести некоторых работников еще одной организации — генеральный подрядчик по строительству объектов минского метрополитена «МИНСКМЕТРОСТРОЙ». Но если удастся найти дополнительные заказы на работу и задействовать работников, то тогда переходить на «сокращенку» не будут.
О том, что «Дирекции по строительству Минского метрополитена» перешла на четырехдневную рабочую неделю, сообщили работники организации. FINANCE.TUT.BY поинтересовался у главного инженера организации Алексея Мурача, с чем связана неполная занятость.
— Мы исходим из объема финансирования. Мы посчитали, что самым нормальным в этой схеме будет перейти на четырехдневку. В апреле мы работаем 4 дня в неделю. Про май пока не было разговора, — пояснил Алексей Мурач. — Исходим из финансовой ситуации. Будет решен вопрос, вернемся на прежнюю схему работы. Анатолия Сивак накануне заявил, что изыскивают средства. Пока город ищет эти возможности, чтобы закрыть данный вопрос. Поэтому у нас пока нехватка.
В дирекции работает около 50 человек, их всех перевели на четырехдевку. Первая нерабочая пятница была 9 апреля.
На неполную занятость в мае могут перевести некоторых работников также «МИНСКМЕТРОСТРОЙ». Причина та же — сокращение финансирования строительства метро. Но если удастся найти дополнительные заказы на работу и задействовать работников, то тогда переводить работников на неполную занятость не будут. Руководство «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» сейчас занимается поиском новых объектов для работы.
— Объем сокращения финансирования строительства метро для нас произошел, скажем так, шоково. Мы к нему не были сильно подготовлены. Сегодня все силы брошены, чтобы найти новые объекты для работы, — говорит заместитель генерального директора по экономике Анна Алексейчик. — Мы — крупная строительная организация, с большим потенциалом, с современными технологиями и производством, с квалифицированными кадрами. Сейчас задача — загрузка работников предприятия на сторонних объектах. Если мы это сможем сделать быстро, то можем работать в полную силу на других объектах.
«МИНСКМЕТРОСТРОЙ» длительное время был ориентирован в большей степени на строительстве объектов минского метрополитена, но в любом случае есть еще объекты, на которых мы работаем и можем работать сегодня, — уточняет Анна Алексейчик. — До этого основной задачей предприятия был досрочный ввод первого участка третьей линии метро и на эту задачу были ориентированы все усилия и ресурсы".
Ранее
В конце марта стало известно, что Банк развития в 2021 году предоставит кредиты УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена» на сумму 40 млн рублей.
В Минске продолжается строительство следующего участка третьей линии метро. Четыре станции этой линии открыли в ноябре прошлого года («Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Франтишка Богушевича», «Юбилейная площадь»). Ещё три станции («Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец») минские власти обещали ввести в эксплуатацию к концу 2023 года.
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Работников «Дирекции по строительству Минского метрополитена» перевели на неполную занятость, они трудятся на четырехдневке. Причина - сокращение финансирования...
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