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В Кобринском районе водитель Toyota отвлекся от управления и влетел в попутный грузовик
Источник материала: Tut.by
Легковушка врезалась в грузовик в Кобринском районе,
Происшествие случилось утром 14 апреля. По предварительной информации, водитель Toyota Camry ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в крайней левой полосе. На 74-м километре дороги он отвлекся от управления и врезался в попутный Ford Transit.
В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
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В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал.
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