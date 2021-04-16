В Кобринском районе водитель Toyota отвлекся от управления и влетел в попутный грузовик

Источник материала: Tut.by

Легковушка врезалась в грузовик в Кобринском районе, сообщили в областной ГАИ.



Фото: ГАИ

Происшествие случилось утром 14 апреля. По предварительной информации, водитель Toyota Camry ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в крайней левой полосе. На 74-м километре дороги он отвлекся от управления и врезался в попутный Ford Transit.

В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

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