Национальный музей делает «длинные дни» по четвергам и будет работать до 21

Источник материала: Tut.by

С 15 апреля Национальный художественный музей Республики Беларусь работает по четвергам до 21 часа. В музее пошли навстречу людям, которые в будни не успевают дойти до выставок из-за занятости.





С 15 апреля каждый четверг Национальный художественный музей будет работать с 13 до 21 часа. В остальные дни режим работы остается прежним: с 11 до 19 часов. Такой эксперимент продлится и в течение всего лета.

В музее объясняют, что пошли на такой шаг, чтобы у людей, которые работают до 18 часов, был день, когда они успеют посетить экспозиции.

— Мы пошли навстречу нашим посетителям, которые не могут попасть в музей из-за того, что работают до шести часов, а музей закрывается в семь. Пока они к нам доезжают, то посмотреть экспозицию уже не успевают, а по выходным заняты загородными поездками или чем-то еще. Теперь у них будет возможность попасть к нам в четверг, посетить наши выставки и мероприятия.

Эти «длинные четверги» музей планирует насыщать мероприятиями, сборными экскурсиями, мастер-классами, концертами. Например, 22 апреля здесь пройдет джазовый вечер с выступлением группы Apple Tea, а 29 апреля — мастер-класс по росписи пасхальных яиц.