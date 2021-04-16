Подолог рассказывает, почему не надо носить тапочки на голую ногу

Источник материала: Tut.by

Домашней обуви часто уделяется меньше внимания, чем уличной, и это несет в себе опасность для здоровья стоп и ногтей — от неприятного запаха до появления грибка. Подолог Елена Дашкевич дает несколько советов, которые помогут уберечь ноги и тапочки.



Елена Дашкевич Руководитель минского центра подологии. Ведет страницу в Instagram Руководитель минского центра подологии. Ведет страницу в

— Начнем с выбора обуви для дома: тапочки должны быть из натуральной дышащей ткани с удобной легкой подошвой. Они могут быть как открытые, так и закрытые — как вам больше нравится. И за первым, и за вторым вариантом нужно постоянно ухаживать: если в тапочках нет носа — это не значит, что их не нужно постоянно чистить.

Чтобы тапочки служили долго и не таили в себе опасность в виде различных микроорганизмов, их следует стирать не реже двух раз в месяц. Стирку можно проводить в обычном мыльном растворе или согласно правилам эксплуатации материала, из которого обувь сделана. После стирки тапочки нужно хорошо просушить, чтобы во влажной среде не начали размножаться бактерии, грибки. Лучше проводить бережную сушку специальными сушилками для обуви, если есть возможность — с ультрафиолетом, который поможет с дополнительной защитой и профилактикой инфекций.



Фото: pixabay.com

Если у вас уже есть грибковое заболевание стоп и ногтей, то стоит усилить меры безопасности и чаще проводить дезинфекцию и стирку с использованием специальных средств. После излечения врач может посоветовать вам сменить обувь.

Тапочки не стоит носить на голую ногу — это ускоряет их износ и провоцирует появление неприятных запахов, избавиться от которых вряд ли поможет что-то, кроме стирки.

Не стоит забывать, что тапочки — это такой же предмет индивидуального использования, как зубная щетка. Не стоит носить их по очереди даже с вашим близким родственником. И тем более это недопустимо в случаях, когда у кого-то из вас наблюдаются дерматологические проблемы со стопой или ногтями. В идеале иметь две пары тапочек на смену и отдельные для гостей.

Тапочки недолговечны: их нужно менять в среднем раз в год — при условии правильного ухода и регулярной стирки. Но конкретный срок здесь рекомендовать достаточно сложно, потому что у каждого человека разное время ношения домашней обуви, особенности потоотделения стопы. Обращать внимание нужно и на изношенность: если стирается подошва, плохо фиксируется стопа — тапочки лучше заменить. Точно стоит сменить домашнюю обувь на ту, что лучше вентилируется и устойчива к обработке, при обнаружении грибковой инфекции.