СМИ: дальнобойщик из Беларуси погиб в аварии на трассе А2 в Германии

Источник материала: Onliner

Немецкое издание Tag24 сообщило об аварии, которая произошла 13 апреля на трассе А2, соединяющей Берлин с Рурской областью на западе Германии. Столкнулись четыре автопоезда, в том числе тот, которым управлял белорусский водитель, он погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

Авария произошла в светлое время суток, примерно в 17:23, недалеко от населенного пункта Борнштедт. Сообщается, что одним из автопоездов, который двигался по трассе А2 в направлении Берлина, управлял 61-летний водитель из Беларуси.

Белорусский дальнобойщик врезался в автопоезд с польскими регистрационными номерами, в результате повреждены оказались еще две фуры.

61-летний водитель погиб на месте ДТП, дальнобойщика из Польши доставили в больницу, другие водители не пострадали.





В результате движение на трассе А2 было полностью перекрыто на несколько часов. Ведется расследование обстоятельств аварии.

В Германии обсуждают тот факт, что это уже четвертая серьезная авария с участием автопоездов на трассе А2 за недавнее время. 10 марта в ДТП на этой автодороге погибли двое дальнобойщиков, 11 числа случилась еще одна авария, водитель был серьезно ранен, 24 марта случилось очередное ДТП, в результате которого у грузовика оторвало кабину, а водитель получил тяжелые травмы.

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