Почти 700 человек не могут вернуть билеты на «The Vёska», купленные в прошлом году. Организаторы: «Надо было идти на тех, кто был заявлен»

Источник материала: Onliner

Фестиваль «The Vёska» должен был пройти летом 2020 года. Тогда в афише значились Земфира, Nizkiz, «Молчат дома», Shuma и другие, но мероприятие не состоялось, и его перенесли на 2021-й, поменяв артистов. Сейчас в афише значатся Morgenshtern, Slava Marlow, дуэт DaBro. Многие зрители решили сдать билеты сразу после отмены, но деньги не смогли забрать до сих пор. Появилась даже петиция, которую подписали уже 700 человек.

Татьяна из Калинковичей купила два билета на «The Vёska» еще в феврале 2020 года (изначально фестиваль должен был пройти летом 2020-го). В августе первый раз попыталась их сдать — когда организаторы изменили список выступающих.





— Артистов поменяли полностью. Сразу заявляли, что выступит Земфира и зарубежная группа Foals, многие только ради них и покупали билеты, — объясняет она. — А теперь получается, будет выступать Моргенштерн и другие неизвестные группы, о которых я никогда не слышала. Я уже не в том возрасте, чтобы слушать Моргенштерна.

С августа 2020 года девушка предприняла восемь попыток вернуть два билета, за которые отдала 70 рублей. Организаторы ответили ей, что нужно обращаться к билетному оператору ByCard.





— ByCard пишут мне, что поставили меня на очередь на возврат, сразу у меня был №150. Теперь моя очередь №130, то есть за все время она продвинулась только на двадцать номеров. Я списывалась с парой человек во «ВКонтакте» и Instagram, у них был номер очереди далеко после меня, а теперь они оказались впереди, хотя оформляли заявление позже. Непонятно, как движется эта очередь и работает она на самом деле или нет. Да, деньги обещают вернуть, но когда — неизвестно.









Похожая ситуация у Егора из Минска. Парень тоже купил два билета за 70 рублей и пытается вернуть деньги с начала августа 2020 года.

— Я решил сдать билеты, когда мне стало ясно, что организаторы не смогут соблюсти лайн-ап и фестиваль вряд ли пройдет на фоне пандемии. Заполнил заявление, которое мне прислали из ByCard. Чуть позже мне ответили, что в связи с непростой ситуацией на рынке услуг на фоне эпидемиологической ситуации они не могут вернуть деньги в установленный законодательством срок и просят подождать.





— В принципе, я был готов ждать определенное время, поэтому согласился, но за несколько месяцев ничего не вернули. В декабре снова обратился в ByCard: время идет, денег нет, что делать? Тогда мне ответили, что у меня очередь №113. Потом напомнил о себе в феврале — написали, что теперь у меня номер сорок какой-то там. В принципе, с такой скоростью в апреле-мае, думаю, деньги должны вернуть.

Билеты на фестиваль продавали сразу несколько билетных операторов: kvitki.by, Ticketpro и ByCard. Именно у последних возникли проблемы. Как нам сообщили в kvitki.by, у них нет ни одного заявления на возврат билетов — все деньги они возвращают в срок.





Организатор фестиваля: «Вместо того чтобы создавать петиции и писать артистам с просьбами не ехать в Беларусь, надо было идти на тех, кто был заявлен»

Организатор фестиваля «The Vёska» — концертное агентство «Атом Интертеймент». Вот что говорит его директор Андрей Алексеев:

— Мы — организатор мероприятия, а не реализатор билетов. Возврат денег — это ответственность билетного оператора ByCard. Я не знаю, сколько они получили обращений и сколько должны вернуть людям. Не могу видеть, что происходит в компании, которая не моя. Мы не знаем, сколько обращений поступило в ByCard. Если у вас есть проблемы с возвратом билетов, просим вас написать на почту belbilet@gmail.com свои заявления.

— Девушка говорит, что восемь раз уже писала письма, и ее постоянно просят подождать…

— Я не менеджер и не владелец компании ByCard и не могу нести ответственность за действия чужой организации, поэтому мне нечего комментировать.





— Многие решили менять билеты только потому, что вы поменяли артистов. Почему вы на это пошли?

— Хороша ложка к обеду. Вместо того чтобы создавать петиции и писать артистам, предлагая им не ехать в Беларусь, надо было покупать билеты и идти на тех, кто был заявлен. Мы намеренно поменяли формат фестиваля. Можно было бы сделать лайн-ап, как в прошлом году, но в данный момент молодежь для нас интереснее. Артисты, которые были заявлены в 2020 году, уже имеют другие планы в 2021-м. Планы наши и артистов не совпали.

В начале 2020 года это [список артистов] смотрелось прекрасно, а к лету 2020 года уже выглядело плохо. Кроме Земфиры и Foals, планировались «Молчат дома», Nizkiz, Shuma — я считаю, это мог быть один из лучших лайн-апов в 2020 году на территории стран бывшего Советского Союза. Но есть вещи, которые в августе 2020 года для людей стали важнее, чем музыка. Люди выбирали, ходить по улицам или ходить на фестивали.

В текстах рок-музыкантов часто существует политический подтекст, это нормально. Но в данном случае тогда на рок-музыкантов ходят люди, которые имеют определенные политические взгляды. А музыка, наоборот, должна объединять. Не важно, какой ты национальности, какой у тебя цвет кожи, сексуальная ориентация либо политические взгляды. На концерте любимого артиста эти границы должны стираться.

Я извиняюсь перед людьми, которые купили билеты и разочаровались, но думаю, что мы найдем способы, как решить с ними вопрос с возвратом денег или пойти другим путем.

ByCard: «С начала пандемии мы вернули более 15 000 билетов»

— В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, когда произошли переносы и отмена большинства мероприятий, мы совместно с организаторами осуществляем возвраты билетов клиентам, но заявок много, и поэтому возврат осуществляется согласно очереди обращений. Так, с начала пандемии было возвращено более 15 000 билетов, — рассказали Onliner в компании ByCard. — Касательно ситуации с мероприятием «The Vёska» крайняя дата возврата — это конец апреля, но мы надеемся на поддержку клиентов, которые относятся к ситуации с пониманием и не сдают билеты, планируют посетить мероприятие этим летом, тем самым помогая организаторам и билетным операторам. К примеру, в России сроки возврата билетов значительно увеличены, чтобы поддержать отрасль в такое сложное время. Сейчас в очереди на возврат 695 билетов, и мы планируем не оставить без внимания ни один случай. Просим клиентов не волноваться, не спешить сдавать билеты: мероприятие будет интересным и запоминающимся с учетом артистов, которые выступят. В случае невозможности его посетить деньги будут возвращены не позднее апреля.