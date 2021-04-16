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Владимир Яворский: «Допрос был неприятным и сопровождался психологическим и физическим насилием». А в «Звене» — второй обыск, с издевкой
16.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Муж правозащитницы Татьяны Гацуры-Яворской, которую неожиданно освободили накануне, — о событиях последней недели.
— В понедельник, 12 апреля, в нашей квартире в Минске прошел второй повторный обыск, —
Он рассказал, что после обыска его несколько часов допрашивали с применением психологического и физического насилия, после чего взяли подписку о неразглашении тайны следствия, уведомив о том, что Владимир является свидетелем по уголовному делу.
— Поэтому деталей дела я рассказывать пока не буду. Допрос был, мягко говоря, неприятным и сопровождался психологическим и физическим насилием. Спрашивали о моей деятельности, а также деятельности моей жены —
В конце допроса меня уведомили, что у меня есть 48 часов, чтобы покинуть страну вместе с детьми в целях нашей безопасности. При этом меня угрожали задержать по уголовному делу, а детей определить в специальные учреждения. Также меня предупредили, что мне запрещен въезд в страну в течение 10 лет. Никаких документов об этом, конечно, представлено не было, но звучало вполне убедительно, — говорит Владимир.
Накануне в среду он улетел во Львов вместе с младшим сыном, трое старших детей, сообщил он, по разным причинам остались в Минске:
— Я искренне благодарен сотням людей, которые нам помогали все это время.
Напомним, правозащитница, директор просветительско-социального общественного объединения «Звено» Татьяна Гацура-Яворская в четверг вечером
В пятницу она
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Владимир Яворский: «Допрос был неприятным и сопровождался психологическим и физическим насилием». А в «Звене» — второй обыск, с издевкой
Муж правозащитницы Татьяны Гацуры-Яворской — о событиях последней недели.
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