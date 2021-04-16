Владимир Яворский: «Допрос был неприятным и сопровождался психологическим и физическим насилием». А в «Звене» — второй обыск, с издевкой

Источник материала: Салiдарнасць

Муж правозащитницы Татьяны Гацуры-Яворской, которую неожиданно освободили накануне, — о событиях последней недели.





— В понедельник, 12 апреля, в нашей квартире в Минске прошел второй повторный обыск, — рассказывает Владимир Яворский. — После трех часов, когда всю комнату перебрали по частям, мне сказали, что я должен проехать с ними. Изъяли старые документы, отработавшие свое телефоны и т.п. Они искали то, чего на самом деле у нас не было, поэтому найти это было невозможно,

Он рассказал, что после обыска его несколько часов допрашивали с применением психологического и физического насилия, после чего взяли подписку о неразглашении тайны следствия, уведомив о том, что Владимир является свидетелем по уголовному делу.

— Поэтому деталей дела я рассказывать пока не буду. Допрос был, мягко говоря, неприятным и сопровождался психологическим и физическим насилием. Спрашивали о моей деятельности, а также деятельности моей жены — Татьяны Гацуры-Яворской , которая была признана подозреваемой и задержана на неделю ранее после первого обыска. Конечно, о праве не давать свидетельств против себя или родственников, а также об адвокате никто не вспоминал и не хотел слышать.

В конце допроса меня уведомили, что у меня есть 48 часов, чтобы покинуть страну вместе с детьми в целях нашей безопасности. При этом меня угрожали задержать по уголовному делу, а детей определить в специальные учреждения. Также меня предупредили, что мне запрещен въезд в страну в течение 10 лет. Никаких документов об этом, конечно, представлено не было, но звучало вполне убедительно, — говорит Владимир.

Накануне в среду он улетел во Львов вместе с младшим сыном, трое старших детей, сообщил он, по разным причинам остались в Минске:

— Я искренне благодарен сотням людей, которые нам помогали все это время.

Напомним, правозащитница, директор просветительско-социального общественного объединения «Звено» Татьяна Гацура-Яворская в четверг вечером была освобождена из СИЗО без предъявления обвинения.

В пятницу она сообщила , что в офисе «Звена» прошел второй обыск: «В этот раз, с фантазией…»







