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Окончательно – во втором чтении. За какие проекты законов проголосовали депутаты

16.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В пятницу Палата представителей приняла поправки в ряд законов.

Окончательно – во втором чтении. За какие проекты законов проголосовали депутаты

Фото Палаты представителей

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Депутаты приняли во втором (окончательном) чтении проекты законов «О недопущении реабилитации нацизма» и «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму».

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В первом чтении – поправки в Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Бюро предложено ликвидировать, теперь адвокатскую деятельность будут осуществлять только юридические консультации. Бывшие силовики и судьи смогут попасть в адвокатуру по упрощенной процедуре. И усиливается влияние Минюста, отмечает TUT.BY.

Адвокат Дмитрий Лаевский так прокомментировал, что это значит: «Речь идет о тотальном контроле адвокатуры, что противоречит правилу, закрепленному Основными принципами, касающимися роли юристов (приняты Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в 1990 году): «Юристы имеют право создавать и являться членами самостоятельных профессиональных ассоциаций, представляющих их интересы, способствующих их непрерывному образованию и подготовке и защищающих их профессиональные интересы. Исполнительный орган профессиональных ассоциаций избирается ее членами и выполняет свои функции без вмешательства извне».

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Депутаты приняли во втором чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь». После вступления поправок в силу, кроме прочего, силовики смогут получать личные данные без письменного согласия.

Как сообщает БЕЛТА, документ «направлен на совершенствование с учетом практики применения действующего законодательства правовых и организационных основ деятельности органов внутренних дел, условий и пределов применения физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники, применения и использования оружия военнослужащими внутренних войск, сотрудниками органов пограничной службы, органа государственной охраны и органов государственной безопасности.

В частности, законопроектом предлагается отнести органы внутренних дел к военизированным организациям, закрепить основания и пределы ограничения открытости (гласности) реализации функций органов внутренних дел, создать подразделения по противодействию киберпреступности и межтерриториальные подразделения по гражданству и миграции, усовершенствовать основания и порядок применения специальных средств, боевой и специальной техники, использования оружия.

Документом предлагается наделить органы внутренних дел правами на безвозмездное получение без письменного согласия физических лиц сведений из информационных систем, в том числе содержащих персональные данные».

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(Будет дополняться)

 
 
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В пятницу Палата представителей приняла поправки в ряд законов.
 
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