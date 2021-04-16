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Окончательно – во втором чтении. За какие проекты законов проголосовали депутаты
16.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В пятницу Палата представителей приняла поправки в ряд законов.
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Депутаты приняли во втором (окончательном) чтении
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В первом чтении – поправки в Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Бюро предложено ликвидировать, теперь адвокатскую деятельность будут осуществлять только юридические консультации. Бывшие силовики и судьи смогут попасть в адвокатуру по упрощенной процедуре. И усиливается влияние Минюста, отмечает
Адвокат Дмитрий Лаевский так
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Депутаты приняли во втором чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь». После вступления поправок в силу, кроме прочего, силовики смогут получать личные данные без письменного согласия.
Как сообщает
В частности, законопроектом предлагается отнести органы внутренних дел к военизированным организациям, закрепить основания и пределы ограничения открытости (гласности) реализации функций органов внутренних дел, создать подразделения по противодействию киберпреступности и межтерриториальные подразделения по гражданству и миграции, усовершенствовать основания и порядок применения специальных средств, боевой и специальной техники, использования оружия.
Документом предлагается наделить органы внутренних дел правами на безвозмездное получение без письменного согласия физических лиц сведений из информационных систем, в том числе содержащих персональные данные».
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(Будет дополняться)
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В пятницу Палата представителей приняла поправки в ряд законов.
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