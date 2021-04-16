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В России грозятся закрыть границы со странами СНГ, если те не заберут незаконных мигрантов

16.04.2021 14:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Незаконные мигранты из СНГ должны покинуть РФ до 15 июня, в противном случае Москва примет меры вплоть до закрытия границ. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

"Коллеги, я бы хотел к вам с просьбой обратиться. Численность ваших граждан, которые на сегодня находятся на территории моей страны, незаконна", - сказал Горовой в пятницу в рамках пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

"Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", - заявил замминистра.

Горовой рекомендовал решать данный вопрос "посредством работы со средствами массовой информации, блогерами местных государств".

"Никакой правоприменительной практики к гражданам ваших государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет", - заверил замглавы МВД.

 
 
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Незаконные мигранты из СНГ должны покинуть РФ до 15 июня, в противном случае Москва примет меры вплоть до закрытия границ. Об этом заявил первый заместитель...
 
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