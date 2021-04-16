TUT.BY рассказала продавец Мария, которая воспитывает пятерых детей. Магазин «Радуга» на улице Брестской в Пинске закрылся 6 апреля. За неделю до этого администрация собрала работников и сообщила, что их торговый объект переходит к «Санта-Ритейл». Об этомрассказала продавец Мария, которая воспитывает пятерых детей.





— Собрали и сказали, что нас «Санта» выкупила. Мы ходили на работу, как обычно, потому что нам говорили, мол, «мы не знаем, когда закроемся». 5 апреля мы вышли на работу, как в обычный рабочий день — и нам сказали, что сегодня работаем последний рабочий день, с завтрашнего дня закрываемся, — объяснила Мария. — Но нас так и не рассчитали. Уже третий день ждем зарплаты за март. В конце месяца только аванс получили.





— Торговый дом «Радуга» закрылся, а нас об этом не предупредили заранее, — рассказал TUT.BY обвальщик Михаил, который сейчас находится с коллегами в магазине на Брестской. — Нас просто 5-го числа поставили перед фактом, что 6 апреля последний рабочий день. Сказали увольняться по собственному желанию с переводом на «Санту». «Санта» готова взять к себе всех работников. Люди спросили: а что нам делать два месяца, пока будет переоборудоваться наш магазин на Брестской? Им предложили уходить за свой счет. А у многих кредиты.





16 апреля работников пригласили на встречу в закрытый магазин:





— Сказали сегодня к 9.00 прийти. Мы пришли — сказали писать заявления по собственному желанию. Мы отказались, — говорит Мария.





Работники «Радуги» решили не расходиться — и до сих пор уже около четыре часов остаются в помещении магазина.





— Люди хотят уволиться с компенсацией — в размере трех средних зарплат. Не с перерасчетом неиспользованного отпуска, как нам говорят, а с компенсацией. Но нам администрация предложила уволиться только по соглашению сторон, — объяснил Михаил.





Работники составили коллективное обращение в инспекцию охраны труда.





«Нам 14 апреля не была выплачена зарплата, а также несвоевременно выплачивалась зарплата в предыдущие месяцы. Также мы не были уведомлены о том, что магазин „Радуга“ по адресу Пинск, улица Брестская, 37, закрывается и мы остаемся всем коллективом на улице», — написали они в своем письме с требованием провести проверку.





К работникам сегодня уже приезжали работники Пинского горисполкома и представитель «Санта-Ритейл».





— Мы объяснили представителю «Санты», что к ритейлеру у нас нет никаких вопросов. Все рады перейти к ним работать. Вопросы остались к «Радуге», — говорит Михаил.





TUT.BY не удалось оперативно связаться с администрацией пинского магазина «Радуга», контактный телефон не отвечал.





Ранее «Радуга» сообщала о том, что до 20 апреля закроет 12 своих торговых объектов в Солигорске, Слуцке и других городах Беларуси. На их место придут «Санта Ритейл» и «Евроопт», писал «Лидер-Пресс».



