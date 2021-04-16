Вячеслав Зенькович: Для бизнеса будет все хуже и хуже. Но есть и хорошая новость…

Источник материала: ProBusiness



Фото предоставлено Вячеславом Зеньковичем

Вячеслав Зенькович, опытнейшая фигура белорусского медиарынка, в прошлом году неожиданно вернулся в Беларусь и открыл собственное информационное агентство «Смартпресс» . До этого он несколько лет успешно работал в Москве на топовой позиции в российском агентстве «Интерфакс» (а еще раньше — c 1994 до 2012 года — возглавлял дочернюю компанию «Интерфакса» в Беларуси).

Какие возможности он увидел сейчас на нашем рынке? Почему отказался от высокой зарплаты московского медиаменеджера и ушел в собственный бизнес в Беларуси? Что нужно учитывать предпринимателям нашей страны сегодня, думая над сценариями будущего?

Об этом — в нашем интервью:

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О промоушене бизнеса и монетизации

— Мое издание, информационное агентство «Смартпресс» — коммерческий проект, который я открыл за свои деньги. Основной источник монетизации не баннеры, а промоушен: системное появление в медиаполе информации о той или иной компании. При этом я позиционирую «Смартпресс» как неполитическое издание. Сознательно не берусь за политический пиар, хотя такие запросы уже поступают. Редакция агентства не имеет своей точки зрения по вопросам политики — мы не за красных и не за белых. Мы объективно предоставляем и транслируем информацию от политических антиподов, но при этом не снабжаем ее редакционными комментариями. Закавычили цитату — выдали. Потребитель сам решает, что ему ближе и чего он не приемлет.

Отсебятины у нас нет. Но при этом, помимо информации, есть аналитика, размышлизмы от первого лица.



Фото предоставлено Вячеславом Зеньковичем

Промоушен — это не только статья. Кстати, статья — не самый популярный формат в нашем издании. Она отражает мнение прежде всего журналиста, который ее написал. Волей-неволей он выдает нам свое отношение.

Что касается промоушена, услуги продвижения бизнеса, у нас в «Смартпресс» есть два основных формата: новость и интервью, когда глава компании рассказывает о своем бизнесе, об отрасли, в которой работает бизнес, и делает это системно.

Мой опыт работы в России привел меня к пониманию востребованности этой услуги на рынке. В Беларуси промоушен в медиа развит пока недостаточно. И напрасно многие наши бизнесмены не придают значения своей истории в интернете. В России это давно не так. Прежде чем вступать в договорные отношения между субъектами хозяйствования, допустить компании к процедуре госзакупок, специальные подразделения в госкорпорациях, крупном бизнесе изучают игроков на этой поляне. Мониторятся интернет, СМИ, чтобы узнать, что об этом предполагаемом контрагенте когда-то писали. Изучаются высказывания публичных лиц: что они говорили, что они сами писали, в каких скандалах и в каких судебные тяжбах фигурировали. Или, может быть, была какая-то неприятная история у них в прошлой компании.

Для мониторинга информации в России пользуются двумя инструментами, которых нет в Беларуси:

1. Это система Scan Interfax , которая принадлежит «Интерфаксу». Она позволяет мониторить по ключевым словам все, что говорилось о какой-либо компании, персоне, начиная, наверное, с… 1989 года. То есть захватывает еще эпоху «до Гугла». Охватывает высказывания не только в интернете, но и на ТВ, и в печатных СМИ — а надо понимать, что печатные версии у многих изданий, как правило, значительно шире, чем интернет-версии.

В России Scan Interfax очень любят — эта программа позволяет не нанимать специальный персонал для мониторинга данных.

2. «Медиалогия» — разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ в режиме реального времени. Это конкурент Scan Interfax на русскоязычном рынке. Она работает по похожему принципу. Но разница в том, что «Интерфакс», умышленно не дает доступ к своим закрытым информационным лентам «Медиалогии». А закрытые ленты «Интерфакса» — это 10% всего новостного рынка России.

Поэтому подчеркну! Если ты как бизнесмен хочешь работать в России, но у тебя нет бэкграунда, СМИ о тебе ничего не писали, и ты себя не проявлял публично, с точки зрения российских контрагентов — это более чем ненормально. Прежде чем вступить в договорные отношения с тобой, любая солидная организация задастся вопросами: «А откуда он взялся? Что за контора? Однодневка? Сайт есть, а как может быть такое, что совсем ничего о компании не пишут в СМИ?»

Я знаю много примеров и в России, когда жизнь заставила бизнес заниматься пиаром. Рано или поздно это придет и к нам. Лучше тихонько, целенаправленно начинать эту работу сейчас, а не потом, уже в пожарном порядке.



Фото предоставлено Вячеславом Зеньковичем

Об отношениях с Россией, рисках и возможностях

Мы живем сейчас в «эпоху политической турбулентности», когда не экономика определяет политику, а политика определяет экономику и оказывает сильное влияние на бизнес. В эту эпоху важно держать нос по ветру — и понимать направление, куда мы движемся.

Самые циничные люди на свете — патологоанатомы и журналисты. Поэтому если говорить о моих прогнозах на будущее, то я считаю, что для бизнеса в нашей стране все будет хуже, хуже и хуже. Но! Есть вещи, которые будут происходить помимо политической воли кого бы то ни было. Я имею в виду тренд на более тесное сотрудничество с Россией. Это неизбежно. Нравится нам это или нет. Бизнес, который быстрее сделает сочувствующие шаги на российский рынок, минимизирует потери и раньше впрыгнет в поезд, который, возможно, привезет его в светлое завтра.

Я, честно, не представляю, как наши компании смогут безоблачно работать с Западом. Вопрос не только в Беларуси и в отношениях Беларуси с западными странами. Посмотрите, в какую воронку втягивает нас Россия — у нее тоже проблемы с Западом.

А что происходит с Украиной — мы со дня на день ждем, не дай бог, большой крови. И это будет последняя капля, которая может привести к полному разрыву отношений России с Западом. А значит, западный рынок закроется и для России, и для Беларуси. И хочется нам этого или нет — мы окажемся втянутыми в эту воронку. Как долго это будет продолжаться и как жестко — не знаю.

Конечно, этот разрыв отношений нанесет серьезный удар по нашей инфраструктуре. Большая часть дорог в Беларуси, например, ремонтируется и строится с участием европейских денег. Этих денег не будет.

Но, кроме этого, будут разрываться и цепочки поставок. Допустим, если двигатели MAN перестанут поставляться на нашу территорию, то белорусский грузовик с двигателем Ярославского моторного завода не проходит в ЕС. И так далее. А это сокращение заказов, безработица…

Поэтому тот бизнес, который раньше переориентируется на российский рынок, при прочих равных окажется в более комфортных условиях. Понимаю: ментально может быть тяжело решиться. Но мы говорим не про политику, не про личное отношение к событиям, а про объективные тренды, которые нужно учитывать.

Сейчас очевидный вектор — на восток. И нужно придумать тему, вскочить в этот рынок, продвигаться там, учиться работать по его правилам. И в этом есть хорошая новость для бизнеса. Если бы не было и этого вектора, то было бы все совсем плохо, полная безнадега со всех сторон.

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