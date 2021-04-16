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В Минске установили контейнеры для просроченных лекарств
16.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске появились специальные контейнеры для препаратов с истекшим сроком годности. Их устанавливают по всему городу – в больницах, поликлиниках, аптеках. Это сделано для того, чтобы проследить: лекарства точно не смешались с другими отходами. Экологи говорят, что из полигонов остатки медикаментов попадают в питьевую воду, а потом
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Это сделано для того, чтобы проследить: лекарства точно не смешались с другими отходами.
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