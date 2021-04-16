В Минске установили контейнеры для просроченных лекарств

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске появились специальные контейнеры для препаратов с истекшим сроком годности. Их устанавливают по всему городу – в больницах, поликлиниках, аптеках. Это сделано для того, чтобы проследить: лекарства точно не смешались с другими отходами. Экологи говорят, что из полигонов остатки медикаментов попадают в питьевую воду, а потом влияют на здоровье человека . Насколько это актуально, узнавала корреспондент «МИР 24» Ксения Гибеж.