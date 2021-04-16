World Press Photo — фото победителей самой престижной премии журналистов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Победителей самой престижной премии для фотожурналистов мира World Press Photo 2021 объявили накануне, 15 апреля, в 64-й раз. Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь фотоработы, получившие главный приз и занявшие первые места.

В категории "Главные новости" победил фотокорреспондент "РИА Новости" Валерий Мельников, снявший серию фотографий под названием "Потерянный рай" о военном конфликте в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Еще два российских фотографа - Алексей Васильев и Олег Пономарев - заняли первые места в категориях "Проблемы современности" и "Одиночные портреты".

В числе победителей конкурса, занявших второе место в категории "Горячие новости" - белорусский фотограф Надя Бужан с работой "В ожидании освобождения из центра изоляции правонарушений" .

Победителей World Press Photo минувшего года можно посмотрть здесь.