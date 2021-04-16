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World Press Photo — фото победителей самой престижной премии журналистов
16.04.2021 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Победителей самой престижной премии для фотожурналистов мира World Press Photo 2021 объявили накануне, 15 апреля, в 64-й раз. Смотрите в фотоленте
В категории "Главные новости" победил фотокорреспондент "РИА Новости" Валерий Мельников, снявший серию фотографий под названием "Потерянный рай" о военном конфликте в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.
Еще два российских фотографа - Алексей Васильев и Олег Пономарев - заняли первые места в категориях "Проблемы современности" и "Одиночные портреты".
В числе победителей конкурса, занявших второе место в категории "Горячие новости" - белорусский фотограф
Победителей World Press Photo
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