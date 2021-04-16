В РБ введут уголовную ответственность за слив информации о частной жизни

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. Власти Беларуси введут уголовную ответственность за умышленное незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия.

Данная норма содержится в проекте закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", который сегодня был принят депутатами на заседании сессии Палаты представителей Национального собрания в первом чтении.

В соответствии с проектом закона, вводится уголовная ответственности за "умышленное незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, совершенные в том числе в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга".

Проект также предполагает усиление ответственности за клевету, призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Ужесточаются наказания за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел или иным лицам при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, насилие либо угрозу его применение в отношении силовиков, надругательство над государственными символами.

Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны", передает корреспондент БелТА .

О дополнительной защите

Также депутаты приняли во втором чтении законопроект об изменении закона "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны".

Законопроектом предусмотрена также возможность государственной защиты военнослужащих Вооруженных сил. В перечень защищаемых лиц включена новая категория – иные лица, подлежащие государственной защите в связи с посягательством на их безопасность. Обеспечен единообразный подход к использованию в нормах закона о государственной защите указаний на служебную деятельность. Также в проекте предусматривается норма о том, что дополнительная государственная защита может быть предоставлена сотрудникам СМИ.

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