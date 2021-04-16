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Новые специальности появились в вузах в этом году

16.04.2021 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. Список специальностей для абитуриентов расширяется, в этом году есть возможность получить новые профессии, об этом рассказал начальник главного управления профессионального образования министерства образования Сергей Касперович.

Подготовку по новым для себя направлениям ведут и отдельные вузы, просто расширяя уже существующий перечень в своем учреждении, так добавляются и новые, впервые открывшиеся специальности.

В этом году вузы Беларуси предлагают освоить четыре новые профессии.

ВУЗы: что нового

Так, в БНТУ открывается сразу две новые для страны специальности: впервые набор пройдет на промышленный дизайн транспортных средств и промышленный дизайн производственного оборудования.

В БГУ появится "регионоведение" и "экономическая безопасность". А Белорусская государственная академия авиации начнет подготовку по специальности "летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации (на выходе получится пилот гражданской авиации с большой инженерной составляющей).

© Sputnik / Евгений Биятов
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Несколько меняется и структура. Больше шансов поступить на бюджет получится на медицинские специальности (плюс более 160 мест). Станет больше прием на некоторые специальности по профилям педагогика, архитектура, строительство. А вот число мест на IT-специальности, отдельные технические направления на платной основе немного уменьшится.

Ссузы: меняется перечень

По востребованным нынче профессиям план приема в средне-специальные учреждения образования увеличивается: в этот перечень попадают педагогика, искусство и дизайн, техника и технологии, сельское и лесное хозяйства, садово-парковое строительство, архитектура и строительство, общественное питание.

Сокращается же набор (на платное) по отдельным экономическим специальностям и IT. Также уменьшится число мест для поступающих по профилю коммуникации, право и экономика, управление и организация производства.

"В средне-специальном образовании также совершенствуется структура подготовки кадров. Например, в Белорусской государственной академии связи впервые будет осуществлен набор по новой специальности – информационные и кабельные сети", - заявил Касперович.

Кроме того, в 30 ссузах добавляется новые для них специальности.

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В профессионально-техническом образовании тоже скорректировали прием с учетом потребностей рынка труда в конкретных регионах. Прием планируется приостановить по 150 невостребованным профессиям, но они никуда не исчезают: просто в некоторых учреждениях временно не будет набора (в прошлом году таких было 147 специальностей).

Вместе с тем планируется открыть подготовку по 133 профессиям в разных регионах, ранее приостановленных. С учетом спроса на специалистов решили сократить прием по профилям образование, искусство и дизайн, коммуникации, право, экономика и управления, а увеличить – по направлениям архитектура, строительство, сельское и лесное хозяйство, садово-парковое строительство.

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Теги: Минск
 
 
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Четыре новые профессии предлагают белорусские вузы, а по некоторым специальностям набор в 2021 году вестись не будет.
 
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