«Гомсельмаш» пригласил на работу 400 рабочих российского завода-банкрота. Откуда столько вакансий

Источник материала: Tut.by

14 апреля гендиректор «Гомсельмаша» Александр Новиков во время поездки на Новозыбковский машиностроительный завод (НМЗ) в Брянской области, который выставлен на торги, заявил , что предприятие нуждается в трудовых ресурсах. Он сказал, что «Гомсельмаш» готов трудоустроить 400 рабочих российского завода-банкрота. Также он добавил, что работникам готовы предложить полный соцпакет, высокую зарплату и проживание. FINANCE.TUT.BY узнал на предприятии, действительно ли у них есть 400 вакансий и что входит в соцпакет, о котором обмолвился гендиректор «Гомсельмаша».



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY Снимок носит иллюстративный характер

О том, что предприятие нуждается в кадрах заместитель генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам ОАО «Гомсельмаш» Александр Конопацкий рассказывал нам еще в феврале. Из-за производственной необходимости тогда был подписан приказ, которым работникам запретили брать необоснованные отпуска за свой счет. В некоторых цехах организовали двухсменный режим работы, с ноября 2021 года перенесли рабочие дни на субботы марта, апреля, мая и летних месяцев.

— То есть с марта по июль у нас вводится ежемесячно по одной дополнительной рабочей субботе. Отгуливать их будем в ноябре-декабре, когда спадет производственное напряжение, — пояснял ранее замдиректора.

Сейчас, по его словам, критической нехватки кадров нет, но предприятие готово набрать еще около 400 человек основных производственных рабочих.

— Для производства машин, которые у нас сегодня готовы купить — это значительно больше, чем запланировано бизнес-планом предприятия, нам действительно не достает около 400 человек. Речь об основных производственных рабочих, — рассказывает Александр Конопацкий. — Сегодня есть платежеспособный спрос на 2600 только зерноуборочных машин, не считая кормоуборочных комбайнов, картофеле-, свеклоуборочных машин и других видов техники. Чтобы их произвести, рабочей силы у нас не хватает. Мы конечно идем к этой цифре и будем выполнять поставленные задачи и взятые на себя обязательства. Но пока для этого нам приходится организовывать двухсменный режим работы, работу так называемыми «продленками». То есть задействовать по максимуму тех работников, которые есть. А если делать все в штатном режиме, когда люди будут отрабатывать 8 часов, нужно еще примерно 400 человек.

Кадровые вливания, по словам замдиректора, помогли бы снизить нагрузку на работников. Но стоит отметить, что сейчас все сверхурочные людям оплачиваются в двойном размере.

— 8 часов человек отработал, а 9 и последующие часы работы ему оплачиваются в двойном размере. Такая же система оплаты труда действует в выходные и праздничные дни. И это делается потому, что есть необходимость работать сверхурочно. А если бы были эти 400 человек, было бы проще. Тем более, что мы сейчас входим в сезон. Первые машины уже в мае выходят на поля.

На предприятии сейчас есть вакансии, информация о них есть и в управлении по труду, и на различных интернет-ресурсах для поиска работы. Но это те, что появляются из-за естественного движения кадров, говорят на предприятии.

— Люди к нам приходят. Еженедельно мы набираем 15−20 человек — это опять же только основных производственных работников. Но есть и естественный отток. Кто-то на пенсию вышел, кто-то еще по каким-то причинам ушел, — продолжает Александр Конопацкий. — Сейчас у нас на практике будущие молодые специалисты — больше 100 человек обучаем. И в учебные заведения мы подали заявки примерно на 250 молодых специалистов, они придут к нам летом. Но несмотря на это, если бы сейчас к нам пришли, к примеру, 100 человек и сказали, что готовы работать, мы бы их трудоустроили без вопросов.

Как рассказывает замдиректора предприятия, у основных производственных рабочих «Гомсельмаша» средняя заработная плата сейчас составляет около 1500 рублей.

— Но это именно средняя и у основных производственных рабочих. Если говорить про максимальную заработную плату, то в марте она у нас была чуть больше 3600 рублей. Примерно столько получает сварщик, наладчик. А, скажем, у грузчиков зарплата по 500−600 рублей, — поясняет Александр Конопацкий. — Также мы предлагаем полный соцпакет. У нас есть общежития жилищно-бытового управления. Комбинат общественно питания организует для работников питание на территории предприятий — работают столовые, буферы. Плюс у нас функционирует Дворец культуры, оздоровительный комплекс. Есть санаторий «Машиностроитель», где наши работники за 15% стоимости путевки отдыхают по 18 дней с шестиразовым питанием, проживанием, медицинскими процедурами и прочим. Соцпакет у нас распространяется на всех членов профсоюза, а это 99,7% нашего коллектива, — от рабочего до генерального директора.