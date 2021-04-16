Сын Лукашенко пробил сопернику клюшкой между ног и был удален до конца матча

Источник материала: Tut.by

15 апреля в чемпионате Минска по хоккею среди любительских команд встречались безоговорочные лидеры второй лиги. Противостояние «Бастиона» и «Щита» примечательно даже не тем, что в прошлом сезоне они играли в финале плей-офф третьего дивизиона друг против друга (победил «Щит»), а наличием в обеих командах сыновей Александра Лукашенко, пишет «Трибуна».

За «Бастион» играют Виктор и Николай, за «Щит» — Дмитрий (все трое приняли участие и в четверговом матче). Очное противостояние закончилось победой «Бастиона» со счетом 2:0 — для него это 26-я виктория в 26 поединках регулярного чемпионата.

Матч запомнился и жестким фолом Дмитрия Лукашенко. В середине первого периода он сначала ударил соперника клюшкой между ног, а потом еще и опрокинул его. За это от судьи последовали жесточайшие санкции: команда на пять минут осталась в меньшинстве, а Дмитрий Лукашенко был удален до конца матча.