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На трассе в Германии столкнулись четыре фуры - погиб дальнобойщик из Беларуси
Источник материала: Tut.by
Днем 13 апреля вблизи деревни Борнштедт (земля Саксония-Анхальт) столкнулись четыре большегруза, погиб водитель из Беларуси, пишет немецкое издание
По предварительной информации, 61-летний водитель фуры из Беларуси ехал по трассе А2 в направлении Берлина и на полном ходу врезался в стоящий впереди в пробке автопоезд. От удара последний продвинулся вперед и повредил еще две фуры.
В результате ДТП белорус от полученных травм умер на месте происшествия. Также в аварии травмы получил дальнобойщик из Польши, его доставили в больницу.
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Белорус на полном ходу врезался в стоящий впереди в пробке автопоезд.
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