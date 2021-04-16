На трассе в Германии столкнулись четыре фуры - погиб дальнобойщик из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Днем 13 апреля вблизи деревни Борнштедт (земля Саксония-Анхальт) столкнулись четыре большегруза, погиб водитель из Беларуси, пишет немецкое издание TAG24 .



Фото: Julian Stähle, tag24.de

По предварительной информации, 61-летний водитель фуры из Беларуси ехал по трассе А2 в направлении Берлина и на полном ходу врезался в стоящий впереди в пробке автопоезд. От удара последний продвинулся вперед и повредил еще две фуры.

В результате ДТП белорус от полученных травм умер на месте происшествия. Также в аварии травмы получил дальнобойщик из Польши, его доставили в больницу.

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