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Бетон, гладкие поверхности и стеклоблоки. Посмотрите на квартиру стилиста и бизнесмена в Минске
Источник материала: Tut.by
Журнал
Пожелания заказчиков касались в основном общественной части квартиры: им хотелось, чтобы у гостей, которые будут к ним приходить, была возможность делиться на группы по интересам в процессе общения.
Все вроде бы вместе — но каждый сам по себе, может присоединиться к любому разговору или поговорить с кем-то один на один.
Планировка кухни-столовой-гостиной учитывает все возможные сценарии домашней вечеринки: в столовой есть не только обеденный стол, но и барная стойка. А из гостиной можно выйти на застекленную лоджию.
Квартира изначально очень светлая благодаря окнам в пол, но есть в ней уголки, расположенные вдали от окон. Впустить в них свет помогли стеклянные перегородки и вставки из стеклоблоков: так, свет из детской мальчика через стеклоблоки проникает в коридор, стекло под потолком в столовой зоне дает больше света в комнату девочки.
Прихожая благодаря стеклянной перегородке освещена естественным светом; едва перешагнув порог, сразу чувствуешь воздух и настроение всей квартиры.
Дизайнер особенно гордится тем, что ей удалось отразить в интерьере два разных характера: хозяйка квартиры — творческая натура, стилист по профессии, ее муж ведет серьезный бизнес. В интерьере их личные черты и предпочтения соединились в гармоничное целое.
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