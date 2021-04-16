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Бетон, гладкие поверхности и стеклоблоки. Посмотрите на квартиру стилиста и бизнесмена в Минске

16.04.2021 14:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журнал AD опубликовал проект дизайнера Ольги Руденко и ее работы: квартиры в Минске площадью 140 квадратных метров. В проекте дизайнер применила любимые отделочные материалы (бетон, гладкие поверхности и стеклоблоки), а также сделала пространство максимально открытым, перетекающим и прозрачным, при этом с четким делением на общую и приватную зоны.


Гостиная. Фото: admagazine.ru

Пожелания заказчиков касались в основном общественной части квартиры: им хотелось, чтобы у гостей, которые будут к ним приходить, была возможность делиться на группы по интересам в процессе общения.


Изображение: admagazine.ru

Все вроде бы вместе — но каждый сам по себе, может присоединиться к любому разговору или поговорить с кем-то один на один.


Фрагмент гостиной. Фото: admagazine.ru

Столовая. Фото: admagazine.ru

Кухня. Фото: admagazine.ru

Планировка кухни-столовой-гостиной учитывает все возможные сценарии домашней вечеринки: в столовой есть не только обеденный стол, но и барная стойка. А из гостиной можно выйти на застекленную лоджию.


Кухня. Фото: admagazine.ru

Спальня. Фото: admagazine.ru

Квартира изначально очень светлая благодаря окнам в пол, но есть в ней уголки, расположенные вдали от окон. Впустить в них свет помогли стеклянные перегородки и вставки из стеклоблоков: так, свет из детской мальчика через стеклоблоки проникает в коридор, стекло под потолком в столовой зоне дает больше света в комнату девочки.


Фрагмент комнаты мальчика. Фото: admagazine.ru

Фрагмент комнаты мальчика. Фото: admagazine.ru

Фрагмент комнаты мальчика. Фото: admagazine.ru

Фрагмент комнаты девочки. Фото: admagazine.ru

Фрагмент комнаты девочки. Фото: admagazine.ru

Прихожая благодаря стеклянной перегородке освещена естественным светом; едва перешагнув порог, сразу чувствуешь воздух и настроение всей квартиры.


Фото: admagazine.ru

Фото: admagazine.ru

Дизайнер особенно гордится тем, что ей удалось отразить в интерьере два разных характера: хозяйка квартиры — творческая натура, стилист по профессии, ее муж ведет серьезный бизнес. В интерьере их личные черты и предпочтения соединились в гармоничное целое.


Фото: admagazine.ru

 
Теги: Минск
 
 
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