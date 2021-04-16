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Из-за ужесточения правил проведения мероприятий. Субботний концерт «Петли пристрастия» перенесли

16.04.2021 14:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Концерт белорусской группы «Петля пристрастия», который должен был пройти завтра в Prime Hall, перенесли на лето из-за «новых ограничений на проведение массовых мероприятий». Об этом музыканты сообщили в соцсетях.


Фото: предоставлено организаторами концерта

Группа написала, что в связи с введением новых ограничений на проведение массовых мероприятий, связанных с эпидемиологической ситуацией, они вынуждены перенести концерт в Минске на лето.

— Мы до последнего пытались сделать все, чтобы концерт прошел завтра, однако с соблюдением всех требований в данный момент это не представляется возможным. Точная дата будет в начале следующей недели. Все билеты будут действительны. Спасибо за ваше понимание и терпение.

Напомним, в начале недели власти Минска ужесточили правила проведения культурных и спортивных мероприятий. Теперь их можно проводить при заполняемости зала не более чем на 50%, и это не «рекомендация», как было раньше. При этом использовать можно только посадочные места, рассадка зрителей должна быть не менее 1–1,5 метра друг от друга.

«Петля пристрастия» — одна из важнейших независимых групп постсоветского пространства. Вышедший в 2019 году альбом «Гул» вызвал серьезный резонанс, «Петля» была приглашена в «Вечерний Ургант» и победила на премии Jager Music Awards в номинации «Рок-группа».

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Теги: Минск
 
 
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Концерт белорусской группы «Петля пристрастия», который должен был пройти завтра в Prime Hall, перенесли на лето из-за «новых ограничений на проведение массовых...
 
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