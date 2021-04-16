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Из-за ужесточения правил проведения мероприятий. Субботний концерт «Петли пристрастия» перенесли
Источник материала: Tut.by
Группа написала, что в связи с введением новых ограничений на проведение массовых мероприятий, связанных с эпидемиологической ситуацией, они вынуждены перенести концерт в Минске на лето.
— Мы до последнего пытались сделать все, чтобы концерт прошел завтра, однако с соблюдением всех требований в данный момент это не представляется возможным. Точная дата будет в начале следующей недели. Все билеты будут действительны. Спасибо за ваше понимание и терпение.
Напомним, в начале недели власти Минска
«Петля пристрастия» — одна из важнейших независимых групп постсоветского пространства. Вышедший в 2019 году альбом «Гул» вызвал серьезный резонанс, «Петля» была
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Концерт белорусской группы «Петля пристрастия», который должен был пройти завтра в Prime Hall, перенесли на лето из-за «новых ограничений на проведение массовых...
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