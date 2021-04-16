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Resident Evil 4 выйдет для VR-шлема Oculus Quest 2
Источник материала: Onliner
Facebook и Capcom
Resident Evil 4 впервые вышла в 2005 году для игровой приставки GameCube. Затем ее портировали на множество платформ: ПК, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 2—4, Nintendo Switch, Nintendo Wii и даже мобильные Android с iOS.
Это не первая игра в серии, которая получит VR-версию. Так, в 2017 году выходила Resident Evil 7, для которой был доступен полноценный VR-режим.
Больше подробностей о Resident Evil 4 VR расскажут на мероприятии Oculus Gaming Showcase 21 апреля.
автономная VR-гарнитура, 100°, белый
для ПК, 115°, черный
для смартфона, зеленый/черный
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