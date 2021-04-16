Resident Evil 4 выйдет для VR-шлема Oculus Quest 2

Источник материала: Onliner

Facebook и Capcom объявили о разработке версии Resident Evil 4 для шлема виртуальной реальности Oculus Quest 2. Игра будет от первого лица, в то время как обычная версия экшена происходит с видом от третьего лица.

Resident Evil 4 впервые вышла в 2005 году для игровой приставки GameCube. Затем ее портировали на множество платформ: ПК, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 2—4, Nintendo Switch, Nintendo Wii и даже мобильные Android с iOS.

Это не первая игра в серии, которая получит VR-версию. Так, в 2017 году выходила Resident Evil 7, для которой был доступен полноценный VR-режим.

Больше подробностей о Resident Evil 4 VR расскажут на мероприятии Oculus Gaming Showcase 21 апреля.