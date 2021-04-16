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В польском лесу построили дом оригинальной формы

16.04.2021 14:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Необычный загородный дом появился на северо-западной окраине Варшавы, по соседству с национальным парком Кампинос. Здание, спроектированное бюро Przemysław Olczyk Mobius Architekci, напоминает кольцо. При этом авторы проекта постарались сохранить максимальное количество деревьев, которые теперь в буквальном смысле растут сквозь коттедж.

Заказчик проекта ценит уединенность, поэтому приобрел участок посреди старого леса, где сосны чередуются с березами. Однако при всей тяге к приватности владелец хотел сполна наслаждаться окружающей природой. Архитекторы это обеспечили благодаря щедрым площадям панорамного остекления.

В польском лесу построили дом оригинальной формы
В польском лесу построили дом оригинальной формы
В польском лесу построили дом оригинальной формы
В польском лесу построили дом оригинальной формы

Форма здания площадью 400 кв. м предполагает непростой подбор мебели, однако авторы проекта позаботились и об этом. Несмотря на то что дом напоминает кольцо, комнаты внутри — стандартной прямоугольной формы. На первом этаже расположены общие помещения, где проходит коммуникация членов семьи: гостиная, столовая, кухня, а также гараж на две машины. Спальни и ванные заняли второй уровень. Но центром и самой притягательной частью объекта является внутренний двор-атриум, где сохранены росшие на участке сосны. Еще одно дерево растет прямо сквозь дом. Для этого в крыше проделано специальное отверстие.

В польском лесу построили дом оригинальной формы
В польском лесу построили дом оригинальной формы
В польском лесу построили дом оригинальной формы
В польском лесу построили дом оригинальной формы
В польском лесу построили дом оригинальной формы

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Необычный загородный дом появился на северо-западной окраине Варшавы, по соседству с национальным парком Кампинос. Здание, спроектированное бюро Przemysław Olczyk Mobius...
 
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