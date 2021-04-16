Катафалком на похоронах принца Филиппа будет уникальный Defender

Источник материала: Onliner

Завтра, 17 апреля, пройдут похороны принца Филиппа, ушедшего из жизни в возрасте 99 лет. В церемонии примут участие большое количество военнослужащих британской армии, флота и королевской морской пехоты. Для похорон подготовлен специальный Land Rover Defender, который повезет гроб с покойным герцогом Эдинбургским.





Муж королевы Елизаветы II однажды сказал о своих будущих похоронах: «Просто положите меня в кузов Land Rover и отвезите в Виндзор». Он имел в виду Виндзорский замок под Лондоном, где пройдет похоронная церемония. Переделанный Land Rover Defender 130 построен на базе внедорожника для охотничьих экспедиций. Это был так называемый gun bus (в нем перевозили ружья). Это машина 2003 года выпуска. Есть два идентичных экземпляра данной модели: основной и резервный, если первый выйдет из строя в день похорон. Обе машины стояли во дворце с 2016 года. Их оформлением и доработкой занимался сам принц Филипп.





Лояльность королевской семьи к британскому бренду Land Rover не является секретом. Отношения Land Rover с королевской семьей восходят почти к истокам автопроизводителя. Например, сотый построенный автомобиль Land Rover был подарен отцу королевы Елизаветы II королю Георгу VI.