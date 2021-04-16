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Принципиальность и куча свободного времени? Больше часа двое водителей не могли разъехаться во дворе (видео)

16.04.2021 14:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наш читатель сообщил корреспонденту Onliner, что уже час двое водителей не могут разъехаться в узком дворовом проезде в районе дома №39 по улице Притыцкого. Автомобили стоят друг напротив друга, водители предпочитают не выходить из них. Остальным тоже не проехать, разве что по бордюрам.

— Около часа две машины не могут разъехаться: водители не пропускают друг друга. Это дворовая территория. Ругались, не выходя из машин. Остальные машины проехать не могут: паркетники прыгают по бордюру, — рассказал очевидец.

Принципиальность и куча свободного времени? Больше часа двое водителей не могли разъехаться во дворе (видео)

Периодически кто-то предпринимает попытки завязать конструктивный диалог: вот, к примеру, водитель серого авто пытается что-то объяснить своему оппоненту на BMW.

Принципиальность и куча свободного времени? Больше часа двое водителей не могли разъехаться во дворе (видео)

В данном случае, судя по фото, конфликт вообще возник на необозначенном перекрестке. Наш читатель уверен, что это не ДТП и столкновения автомобилей не было, то есть вопрос именно в принципиальности. Напомним, что на перекрестке равнозначных дорог водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа (п. 110 ПДД). А на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения (п. 108 ПДД).

Когда мы уже готовили эту публикацию, водители наконец разъехались. То ли не дождались ГАИ, то ли все же вспомнили о других важных жизненных приоритетах. По словам очевидца, простояли в общей сложности не менее 1 часа 20 минут.

Ситуация для дворовых проездов в целом типичная и разбиралась уже не раз. Вот похожее видео, которое прислал нам читатель.

Напомним, что если встречный разъезд транспортных средств затруднен, то водитель, на стороне которого имеется препятствие для дорожного движения, обязан уступить дорогу (п. 98 ПДД). Другое дело, что во многих случаях водителям куда проще проявить здравую уступчивость и не создавать лишних проблем.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
 
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Наш читатель сообщил корреспонденту Onliner, что уже час двое водителей не могут разъехаться в узком дворовом проезде в районе дома №39 по улице Притыцкого. Автомобили...
 
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