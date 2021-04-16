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Дмитрий Лукашенко пробил сопернику клюшкой между ног

16.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Средний сын белорусского правителя был удален до конца матча. Отец за этим наблюдал.

Накануне, как сообщает Трибуна, на чемпионате Минска по хоккею среди любительских команд встречались безоговорочные лидеры второй лиги. Противостояние «Бастиона» и «Щита» примечательно даже не тем, что в прошлом сезоне они играли в финале плей-офф третьего дивизиона друг против друга (победил «Щит»), а наличием в обеих командах сыновей Александра Лукашенко.

Дмитрий Лукашенко пробил сопернику клюшкой между ног

Фото https://vk.com/sportclubhockey

За «Бастион» играют Виктор и Николай, за «Щит» – Дмитрий (все трое приняли участие и в четверговом матче). Очное противостояние закончилось победой «Бастиона» со счетом 2:0 – для него это 26-я виктория в 26 поединках регулярного чемпионата.

Дмитрий Лукашенко пробил сопернику клюшкой между ног

Но самым ярким эпизодом игры стали не забитые шайбы, а весьма грязная игра Дмитрия Лукашенко. В середине первого периода он сначала ударил соперника клюшкой между ног, а потом еще и опрокинул его. За это от судьи последовали жесточайшие санкции – команда на пять минут осталась в меньшинстве, а Дмитрий Лукашенко был удален до конца матча.

Дмитрий Лукашенко пробил сопернику клюшкой между ног

Отец, тем временем, наблюдал за происходящим.

 
Теги: Минск
 
 
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Средний сын белорусского правителя был удален до конца матча. Отец за этим наблюдал.
 
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