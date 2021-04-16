|
Дмитрий Лукашенко пробил сопернику клюшкой между ног
16.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Средний сын белорусского правителя был удален до конца матча. Отец за этим наблюдал.
Накануне, как сообщает
Фото https://vk.com/sportclubhockey
За «Бастион» играют Виктор и Николай, за «Щит» – Дмитрий (все трое приняли участие и в четверговом матче). Очное противостояние закончилось победой «Бастиона» со счетом 2:0 – для него это 26-я виктория в 26 поединках регулярного чемпионата.
Но самым ярким эпизодом игры стали не забитые шайбы, а весьма грязная игра Дмитрия Лукашенко. В середине первого периода он сначала ударил соперника клюшкой между ног, а потом еще и опрокинул его. За это от судьи последовали жесточайшие санкции – команда на пять минут осталась в меньшинстве, а Дмитрий Лукашенко был удален до конца матча.
Отец, тем временем, наблюдал за происходящим.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средний сын белорусского правителя был удален до конца матча. Отец за этим наблюдал.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)