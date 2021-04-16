ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Адвокатуру в Беларуси загоняют под плинтус

16.04.2021 14:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Палата представителей 16 апреля приняла в первом чтении изменения в закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь».

Адвокатуру в Беларуси загоняют под плинтус
Сергей Зикрацкий на одном из процессов

Нововведения по просьбе БелаПАН прокомментировал Сергей Зикрацкий, которого Минюст недавно лишил адвокатской лицензии. По мнению юриста, законопроект очень серьезно ограничит адвокатскую деятельность в Беларуси.

Так, проект предусматривает расширение возможностей для взаимодействия Министерства юстиции, как органа государственного управления, осуществляющего регулирование адвокатской деятельности, с органами адвокатского самоуправления.

Устанавливается, что регулятор будет вправе не только осуществлять любые проверочные мероприятия, но и влиять на формирование органов адвокатского самоуправления, а также принимать участие в их работе.

По словам Зикрацкого, это означает полный контроль со стороны Минюста за формированием руководящих органов адвокатских образований. «Фактически мы говорим о том, что все руководство коллегий адвокатов будет согласовываться с Минюстом», — подчеркнул он.

Документом вводится упрощенный порядок прохождения адвокатской стажировки и сдачи квалификационного экзамена для претендентов из числа бывших судей, прокуроров и других работников правоохранительных органов, то есть лиц, имеющих опыт юридической работы, кандидатуры которых представлены руководителями соответствующих ведомств.

Зикрацкий уточнил, что для таких сотрудников не предусматривается сдача экзамена — они будут проходить только собеседование.

Еще одно новшество — ликвидация дисциплинарных комиссий в коллегиях адвокатов. Теперь вопросы нарушения адвокатами норм законодательства и правил профессиональной этики будут рассматривать советы, состав которых, в свою очередь, будет согласовываться с Минюстом.

Существенное изменение законодательства — исключение такой формы адвокатской деятельности, как адвокатские бюро и адвокаты-индивидуалы. Теперь все адвокаты должны будут работать только в юридических консультациях, руководители которых, опять же, согласуются с Минюстом.

По словам Зикрацкого, принятие этого закона — очевидное признание того, что адвокаты профессионально работали последние восемь месяцев.

«В адвокатской среде всегда существовало мнение у всех лицензии все равно не отберут, и адвокаты все это время использовали все возможные средства по защите прав граждан. Даже лишение лицензий одних адвокатов не останавливало остальных», — отметил он.

«Я прогнозирую, что в течение шести месяцев после вступления в силу закона адвокатуру покинет большое количество хороших адвокатов. Их место займут вчерашние студенты и сотрудники правоохранительных органов. Вряд ли это все положительно отразится на качестве юридической помощи», — заявил Зикрацкий.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После вступления в силу изменений в закон об адвокатуре ее покинет большое количество хороших адвокатов, прогнозирует юрист.
 
Новости дня
Новости разные
 
Катафалком на похоронах принца Филиппа будет уникальный Defender
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by