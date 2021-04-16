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Адвокатуру в Беларуси загоняют под плинтус
Источник материала: Навiны
Палата представителей 16 апреля приняла в первом чтении изменения в закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь».
Нововведения по просьбе БелаПАН прокомментировал Сергей Зикрацкий, которого Минюст недавно
Так, проект предусматривает расширение возможностей для взаимодействия Министерства юстиции, как органа государственного управления, осуществляющего регулирование адвокатской деятельности, с органами адвокатского самоуправления.
Устанавливается, что регулятор будет вправе не только осуществлять любые проверочные мероприятия, но и влиять на формирование органов адвокатского самоуправления, а также принимать участие в их работе.
По словам Зикрацкого, это означает полный контроль со стороны Минюста за формированием руководящих органов адвокатских образований. «Фактически мы говорим о том, что все руководство коллегий адвокатов будет согласовываться с Минюстом», — подчеркнул он.
Документом вводится упрощенный порядок прохождения адвокатской стажировки и сдачи квалификационного экзамена для претендентов из числа бывших судей, прокуроров и других работников правоохранительных органов, то есть лиц, имеющих опыт юридической работы, кандидатуры которых представлены руководителями соответствующих ведомств.
Зикрацкий уточнил, что для таких сотрудников не предусматривается сдача экзамена — они будут проходить только собеседование.
Еще одно новшество — ликвидация дисциплинарных комиссий в коллегиях адвокатов. Теперь вопросы нарушения адвокатами норм законодательства и правил профессиональной этики будут рассматривать советы, состав которых, в свою очередь, будет согласовываться с Минюстом.
Существенное изменение законодательства — исключение такой формы адвокатской деятельности, как адвокатские бюро и адвокаты-индивидуалы. Теперь все адвокаты должны будут работать только в юридических консультациях, руководители которых, опять же, согласуются с Минюстом.
По словам Зикрацкого, принятие этого закона — очевидное признание того, что адвокаты профессионально работали последние восемь месяцев.
«В адвокатской среде всегда существовало мнение “у всех лицензии все равно не отберут”, и адвокаты все это время использовали все возможные средства по защите прав граждан. Даже лишение лицензий одних адвокатов не останавливало остальных», — отметил он.
«Я прогнозирую, что в течение шести месяцев после вступления в силу закона адвокатуру покинет большое количество хороших адвокатов. Их место займут вчерашние студенты и сотрудники правоохранительных органов. Вряд ли это все положительно отразится на качестве юридической помощи», — заявил Зикрацкий.
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После вступления в силу изменений в закон об адвокатуре ее покинет большое количество хороших адвокатов, прогнозирует юрист.
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