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Какая погода будет на выходных
Источник материала: Навiны
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси на предстоящих выходных.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит:
17 апреля
18 апреля
Синоптики также отметили, что ночью и утром 17 апреля в отдельных районах страны ожидается туман. Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.
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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси на предстоящих выходных.
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