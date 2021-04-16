ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Какая погода будет на выходных

16.04.2021 14:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси на предстоящих выходных.

Какая погода будет на выходных
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит:  

17 апреля

  • ночью +3..+8°С;
  • днем +10..+16°С.

18 апреля

  • ночью +2..+8°С;
  • днем +11..+18°С.

Синоптики также отметили, что ночью и утром 17 апреля в отдельных районах страны ожидается туман. Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси на предстоящих выходных.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вячеслав Зенькович: Для бизнеса будет все хуже и хуже. Но есть и хорошая новость…
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by