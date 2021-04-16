Какая погода будет на выходных

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси на предстоящих выходных.



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По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит:

17 апреля

ночью +3..+8°С;

днем +10..+16°С.

18 апреля

ночью +2..+8°С;

днем +11..+18°С.

Синоптики также отметили, что ночью и утром 17 апреля в отдельных районах страны ожидается туман. Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.