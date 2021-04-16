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Ситуация в Беларуси станет одной из тем 9-й сессии Евронеста

16.04.2021 14:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Восстановление после пандемии COVID-19, ситуация в Беларуси и противодействие угрозам энергетической безопасности в Восточном партнерстве — основные вопросы повестки дня 9-й сессии парламентской ассамблеи Восточного партнерства (Евронест). Сессия пройдет 19—20 апреля в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Европарламента.

Ситуация в Беларуси станет одной из тем 9-й сессии Евронеста
Фото europaparlamentet.se

В состав Евронеста входят 60 депутатов Европарламента и по 10 депутатов от парламентов стран Восточного партнерства (Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины). От Беларуси для участия в сессии в качестве наблюдателей будут приглашены представители демократических сил.

Открытие сессии состоится 20 апреля. Заседание откроет председатель Европарламента Давид Сассоли. Ожидаются выступления еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархея, белорусского демократического лидера Светланы Тихановской, президента Европейского социально-экономического комитета Кристы Швенг, мэра Гданьска Александры Дулькевич, а также спикеров парламентов стран Восточного партнерства.

Накануне официального открытия сессии Евронеста состоится ряд встреч различных комитетов и рабочих групп ассамблеи по широкому кругу вопросов. 19 апреля также состоится встреча рабочей группы по Беларуси.

«В повестке дня сессии будет нестабильная ситуация в Беларуси. Помимо выступления Светланы Тихановской и последующего обсуждения, глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь также проинформирует ассамблею о парламентской ознакомительной миссии в декабре 2020 года (в Беларусь евродепутаты приехать не смогли и провели ряд встреч в Вильнюсе. — БелаПАН.) и последующих действиях», — говорится в сообщении.

По итогам работы Евронеста будет принят ряд резолюций.

Парламентская ассамблея Восточного партнерства (Евронест) создана в 2009 году. Планировалось, что в нее войдут 60 депутатов Европарламента и по 10 депутатов от каждой из шести стран — участниц Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина).

Сложности возникли с Беларусью: из-за непризнания выборов в Национальное собрание соответствующими демократическим стандартам. Были предложены различные варианты формирования белорусской делегации в Евронесте, в том числе разделение мест между депутатами, представителями оппозиции и гражданского общества.

Официальный Минск все варианты отверг, настаивая на том, что страну в Евронесте должны представлять только депутаты Национального собрания. Эту позицию поддержали и остальные страны Восточного партнерства.

 

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Теги: Минск
 
 
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Восстановление после пандемии COVID-19, ситуация в Беларуси и противодействие угрозам энергетической безопасности в Восточном партнерстве — основные вопросы...
 
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