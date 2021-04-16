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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным после обращения президента России в парламенту

16.04.2021 14:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным после обращения президента России в парламенту
Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным 22 апреля во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, которая проходит 16 апреля в Минске.

На встрече Александр Лукашенко заявил, что Михаил Мишустин приехал по поручению российского президента, чтобы рассмотреть «одну из важнейших наших проблем».

— Я очень рад вас видеть в Беларуси. Наша с вами сегодняшняя встреча и ваши переговоры рабочие в правительстве Беларуси обусловлены предложением Владимира Путина в Сочи, когда мы встречались и обсуждали ряд проблем. И вышли на ту проблему, которой мы в основном (это не все проблемы) уделим внимание, — отметил Лукашенко и рассказал подробности разговора с Владимиром Путиным в конце февраля. — Он говорит: слушай, он (Михаил Мишустин. — Прим.) у нас профессор, а может, и академик. Послушай его, как он понимает ту систему, которую он выстрадал (вероятно, речь идет о подходах в работе налоговой системы, так как до премьерской должности Михаил Мишустин возглавлял ФНС. — Прим.). Она нужна будет Беларуси. Я говорю: только благодарен. Спрашиваю: бесплатно? — Бесплатно. Поэтому я вам благодарен, что вы, выполняя поручение президента, приехали сегодня со специалистами для того, чтобы рассмотреть одну из важнейших наших проблем. Но это одна из проблем. Это ключевое слово. Я думаю, что время всегда у нас спрессовано было. И России, и Беларуси всегда было нелегко. Но тем не менее времена нас подталкивают к тому, чтобы решать те проблемы, которые у нас существуют.

Мишустин заявил, что стороны посмотрят, как можно интегрировать системы наши.

— Я давно знаю белорусских коллег из таможенной, налоговой службы, это профессионалы. Но наши системы, поскольку они взаимодействуют в постоянном режиме, есть товарооборот, должны быть интегрированы. Но что такое интеграция? Это в пользу нашего Союзного государства, выгода, а ни в коем случае не какие-то поглощения. Мы так это и видим. И попробовали рассмотреть возможность этой интеграции на основе лучших технологий, которые предлагает и белорусская сторона, и российская. Мы готовились к этому событию и будем рады показать вам, что мы могли бы взаимно предложить друг другу, — сказал он.

Лукашенко также анонсировал встречу с Путиным в апреле в Москве.

— Это первое такое мероприятие. Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем, - цитирует белорусского политика сайт president.gov.by.

Напомним, что на 21 апреля запланировано ежегодное обращение президента России к парламенту.
 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, что на 21 апреля запланировано ежегодное обращение президента России к парламенту.
 
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