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В выходные чуть потеплеет, на следующей неделе — похолодание и дожди

16.04.2021 14:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В выходные чуть потеплеет, на следующей неделе — похолодание и дожди
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Сегодня на большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха в разгар дня от +8°C по юго-западу до +16°C по северо-востоку Беларуси. А какая погода ожидается в ближайшие дни, TUT.BY рассказали в Белгидромете Минприроды.

17 апреля, в субботу, погоду в Беларуси продолжат определять теряющий активность циклон и его атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный, северо-восточный умеренный при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3…8°C, максимальная днем +10…16°C.

В воскресенье, 18 апреля, атмосферное давление начнет расти, облаков и дождей станет меньше. Местами по стране, а ночью в Гомельской и Могилевской областях еще на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +2…8°C, днем +11…18°C.

В начале следующей недели прекратится влияние циклона на погоду и Беларусь окажется на периферии антициклона, с центром над севером европейской территории России.

19 апреля, в понедельник, будет без осадков, лишь днем по восточной половине Могилевской области местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, в дневные часы в отдельных районах порывистый. Температура воздуха ночью +2…7°C, днем +11…17°C.

Во вторник, 20 апреля, очередной циклон с юга переместится в Украину. Этот атмосферный вихрь начнет втягивать в свою орбиту и погоду Беларуси. Увеличится количество облаков и станет прохладнее. Местами по стране, а в дневные часы по Гомельской и Могилевской областям во многих районах, пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +3…8°C, максимальная днем +6…13°C.

В среду, 21 апреля, дождливая погода распространится на всю страну. И станет еще прохладнее.
 
 
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В воскресенье, 18 апреля, атмосферное давление начнет расти.
 
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