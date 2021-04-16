Депутаты в первом чтении приняли поправки в Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»

Источник материала: АФН

Палата представителей Нацсобрания в первом чтении приняла поправки в Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Речь идет о тотальном контроле адвокатуры, что противоречит правилу, закрепленному Основными принципами, касающимися роли юристов (приняты Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в 1990 году): «Юристы имеют право создавать и являться членами самостоятельных профессиональных ассоциаций, представляющих их интересы, способствующих их непрерывному образованию и подготовке и защищающих их профессиональные интересы. Исполнительный орган профессиональных ассоциаций избирается ее членами и выполняет свои функции без вмешательства извне».

Изменения предусматривают упразднение адвокатских бюро.

Так, по законопроекту единственной организационной формой адвокатской деятельности станут юридические консультации. При этом адвокаты, работающие индивидуально или в адвокатском бюро, для продолжения своей деятельности должны будут перейти в них. Кроме того, для бывших силовиков и судей, вход в адвокатуру будет по упрощенной процедуре.

Законопроект принят Палатой представителей в первом чтении. Затем депутаты должны рассмотреть его во втором чтении. Позже, в случае одобрения, документ должен попасть в Совет Республики и на подпись к Лукашенко.

После официальной публикации поправок обновленный закон вступит в силу.