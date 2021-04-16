ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Депутаты в первом чтении приняли поправки в Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»

16.04.2021 15:01 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Палата представителей Нацсобрания в первом чтении приняла поправки в Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Речь идет о тотальном контроле адвокатуры, что противоречит правилу, закрепленному Основными принципами, касающимися роли юристов (приняты Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в 1990 году): «Юристы имеют право создавать и являться членами самостоятельных профессиональных ассоциаций, представляющих их интересы, способствующих их непрерывному образованию и подготовке и защищающих их профессиональные интересы. Исполнительный орган профессиональных ассоциаций избирается ее членами и выполняет свои функции без вмешательства извне».

Изменения предусматривают упразднение адвокатских бюро.

Так, по законопроекту единственной организационной формой адвокатской деятельности станут юридические консультации. При этом адвокаты, работающие индивидуально или в адвокатском бюро, для продолжения своей деятельности должны будут перейти в них. Кроме того, для бывших силовиков и судей, вход в адвокатуру будет по упрощенной процедуре.

Законопроект принят Палатой представителей в первом чтении. Затем депутаты должны рассмотреть его во втором чтении. Позже, в случае одобрения, документ должен попасть в Совет Республики и на подпись к Лукашенко.

После официальной публикации поправок обновленный закон вступит в силу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Палата представителей Нацсобрания в первом чтении приняла поправки в Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».
 
Новости дня
Новости разные
 
У заканадаўства Ўкраіны вярнулі норму аб забароне набыцьця электраэнэргіі зь Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by