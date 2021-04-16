Источник материала: АФН

Россия подталкивает Беларусь к интеграции налоговых систем.

В частности, сегодня на встрече с Лукашенко премьер России Михаил Мишустин предложил ему ознакомиться с российскими наработками в налоговой сфере с целью интеграции налоговых систем двух стран "без какого-либо поглощения".

Мишустин отметил, что "необходимо сегодня посмотреть, как можно интегрировать наши системы".

"Это должно быть выгодно, а ни в коем случае не быть каким-то поглощением", - заверил российский чиновник.