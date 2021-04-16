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Россия подталкивает Беларусь к интеграции налоговых систем

16.04.2021 15:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия подталкивает Беларусь к интеграции налоговых систем.

В частности, сегодня на встрече с Лукашенко премьер России Михаил Мишустин предложил ему ознакомиться с российскими наработками в налоговой сфере с целью интеграции налоговых систем двух стран "без какого-либо поглощения".

Мишустин отметил, что "необходимо сегодня посмотреть, как можно интегрировать наши системы".

"Это должно быть выгодно, а ни в коем случае не быть каким-то поглощением", - заверил российский чиновник.

 
 
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Россия подталкивает Беларусь к интеграции налоговых систем.
 
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