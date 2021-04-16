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На улице Серова пьяный водитель Renault врезался в автобус и скрылся с места ДТП
Источник материала: Tut.by
В Минске нетрезвый водитель врезался в автобус и скрылся с места аварии, сообщили в
Происшествие случилось днем 15 апреля на улице Серова. Установлено, что водитель Renault ехал со стороны улицы Кижеватова в направлении улицы Асаналиева. Около дома № 17 он протаранил автобус, который остановился на остановочном пункте для посадки/высадки пассажиров. После столкновения водитель легковушки уехал.
— Мужчину задержали через несколько минут на пересечении улиц Кижеватова и Казинца. Физическое состояние минчанина вызвало подозрение у милиционеров, поэтому его отвезли на медосвидетельствование, которое показало 1,47 промилле алкоголя, — проинформировали в ГАИ.
Водителя доставили в медвытрезвитель, а автомобиль поместили на охраняемую стоянку.
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Водителя доставили в медвытрезвитель, а автомобиль поместили на охраняемую стоянку.
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