«Решил, что это незначительное притирание»: водитель подбил автобус на остановке и уехал (видео)

Источник материала: Onliner

В ГАИ сообщили, что вчера, 15 апреля, на улице Серова в Минске нетрезвый водитель совершил наезд на автобус, а затем скрылся с места ДТП. Его вскоре задержали. Он пояснил инспекторам, что выпил 150 граммов водки, а инцидент с автобусом счел «незначительным притиранием».

Вчера около 15:55 водитель автомобиля Renault двигался по улице Серова со стороны улицы Кижеватова в направлении улицы Асаналиева. У дома №17 по улице Серова он совершил наезд на автобус, который остановился на остановочном пункте для посадки и высадки пассажиров.

— Виновник с места ДТП уехал. Однако уже через несколько минут на пересечении улиц Кижеватова и Казинца его задержали инспекторы ДПС отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска. Физическое состояние минчанина вызвало подозрение у правоохранителей, мужчину отвезли на освидетельствование, по результатам которого было выявлено 1,47 промилле алкоголя. Водитель доставлен в медвытрезвитель, автомобиль помещен на охраняемую стоянку, — рассказали в Госавтоинспекции.

Напомним, в новом КоАП выделили разные степени опьянения за рулем (ст. 18.15). За слабое опьянение (от 0,3 до 0,8 промилле) штрафуют на 100 б. в. (2900 рублей) и лишают прав на три года, за сильное (более 0,8 промилле) — наказывают штрафом в 200 б. в. (5800 рублей) и пятью годами лишения прав. Такие последствия (200 б. в. и пять лет лишения) наступают как за вождение в сильном опьянении (в том числе наркотическом), так и за употребление спиртного после ДТП, после подачи сигнала об остановке для прохождения проверки и за отказ от медосвидетельствования.

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