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"Допрос сопровождался насилием" Муж Татьяны Гацура-Яворской рассказал о своей депортации из Беларуси

16.04.2021 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитник Владимир Яворский, муж Татьяны Гацура-Яворской, рассказал, как его выдворяли из Беларуси.

Свой пост он опубликовал в Фейсбуке.

"О событиях этой недели я напишу на русском, так как это для Украины и Беларуси.

В понедельник, 12 апреля, в нашей квартире в Минске прошел второй повторный обыск. После 3-часового обыска, когда всю комнату перебрали по частям, мне сказали, что я должен проехать с ними. Изъяли старые документы, отработавшие свое телефоны и тп. Они искали то, чего на самом деле у нас не было, поэтому найти это было невозможно. 

Дальше был несколько часовой допрос. Я подписал документ о неразглашении тайны следствия, поскольку прохожу свидетелем по уголовному делу. Поэтому деталей дела я рассказывать  пока не буду.

Допрос был, мягко говоря, не приятным и сопровождался психологическим и физическим насилием. Спрашивали о моей деятельности, а также деятельности моей жены – Татьяны Гацуры-Яворской, которая была признана подозреваемой и задержана неделю ранее после первого обыска. 

Конечно, о праве не давать свидетельств о себе или родственниках никто не вспоминал, и слышать не хотел и об адвокате никто не вспоминал.

В конце допроса меня уведомили, что у меня есть 48 часов, чтобы покинуть страну вместе с детьми в целях нашей безопасности. При этом, меня угрожали задержать по уголовному делу, а детей определить в специальные учреждения. 

Также меня предупредили, что мне запрещен въезд в страну в течении 10 лет. Никаких документов об этом конечно представлено не было, но звучало вполне убедительно.

Позавчера, в среду, я вылетел, из Минска во Львов вместе со своим сыном. Трое других более взрослых детей остались в Минске по разным причинам. До этого времени за мной постоянно следили.

Вчера вечером Татьяна Гацура-Яворская была освобождена из СИЗО без предъявления обвинения. Она остается в статусе подозреваемой. 

Я считаю, что Украина конечно должна реагировать на подобные действия. Это не просто мое личное дело. Это не только вопрос о массовых преследованиях правозащитников в Беларуси за вполне обыденную правозащитную работу. 

Меня все время удивляет, когда Украина обижается на то, что другие страны лишь «озабочены» проблемами нашей страны, а в то же время у себя под носом практически никак не реагирует на ситуацию в Беларуси, где уже около 350 политических заключенных и их численность растет с каждым днем. 

При этом, я на себе прочувствовал, все антиукраинские настроения и элементы российской пропаганды по отношению к украинцам. 

Я искренне благодарен сотням людей, которые нам помогали все это время", - написал Владимир Яворский.
 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитник Владимир Яворский, муж Татьяны Гацура-Яворской, рассказал, как его выдворяли из Беларуси.
 
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