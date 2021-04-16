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Исследователи представили «самую белую краску в мире». Она отражает 98% солнечного света
Источник материала: Tut.by
Ученые из Университета Пердью (США) изобрели новую формулу белой краски. Разработанное ими вещество отражает 98,1% падающего света,
Ученые превзошли сами себя: осенью 2020 года они
«Самая белая краска» содержит высокую концентрацию сульфата бария с частицами разного размера. «Солнечный свет имеет разные цвета, потому что у него разные длины волн. Нам нужны частицы разного размера для рассеивания каждой длины волны», — объяснил ученый.
В ходе испытаний краска охладила поверхность на 4,5 °C ниже температуры окружающей среды даже при ярком солнечном свете. Исследователи
Ученые видят большой потенциал краски. По их оценкам, ее использование в больших количествах в таких городах, как Рино или Феникс, может сэкономить до 80% затрат на кондиционирование воздуха.
В 2016 году британская компания Surrey NanoSystems представила новую версию самого черного в мире материала Vantablack, поглощающего 99,965% падающего на него излучения.
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Краску собираются использовать для улучшения охлаждения зданий и преодоления климатического кризиса.
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