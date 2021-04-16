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Исследователи представили «самую белую краску в мире». Она отражает 98% солнечного света

16.04.2021 15:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые из Университета Пердью (США) изобрели новую формулу белой краски. Разработанное ими вещество отражает 98,1% падающего света, сообщает Gizmodo со ссылкой на исследование, опубликованное в ACS Applied Materials & Interfaces. Об этом также рассказывает TJournal.


Фото Джареда Пайка, Университет Пердью

Ученые превзошли сами себя: осенью 2020 года они представили краску, отражающую 95,5% света. И когда дело доходит до охлаждающего эффекта белых красок, эта разница имеет значение, отмечает издание. По словам ведущего автора исследования, белые краски, которые сейчас представлены на рынке как «ультраотражающие», отражают только от 80% до 90% света. Этого может быть достаточно для бытового использования, но если говорить об охлаждающем эффекте, окажется мало.

«Самая белая краска» содержит высокую концентрацию сульфата бария с частицами разного размера. «Солнечный свет имеет разные цвета, потому что у него разные длины волн. Нам нужны частицы разного размера для рассеивания каждой длины волны», — объяснил ученый.

В ходе испытаний краска охладила поверхность на 4,5 °C ниже температуры окружающей среды даже при ярком солнечном свете. Исследователи рассказали, что в ультрабелой краске используется стандартный акриловый растворитель, и ее можно производить как обычную краску. По их словам, разработка может появиться на рынке в течение двух лет. Сейчас они проводят испытание краски на износостойкость.

Ученые видят большой потенциал краски. По их оценкам, ее использование в больших количествах в таких городах, как Рино или Феникс, может сэкономить до 80% затрат на кондиционирование воздуха.

В 2016 году британская компания Surrey NanoSystems представила новую версию самого черного в мире материала Vantablack, поглощающего 99,965% падающего на него излучения.

 
 
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Краску собираются использовать для улучшения охлаждения зданий и преодоления климатического кризиса.
 
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