600 рублей за выходные?! Посмотрели, сколько стоят экспресс-туры в белорусские санатории

Источник материала: Onliner

Отважиться на десятидневный, а то и двухнедельный отдых в санатории может далеко не каждый: воображение так и рисует скучные будни среди пенсионеров и врачей. Благо, чтобы понять, твое это вообще или нет, можно купить «пробник» — тур выходного дня, который и со здравницей даст возможность познакомиться, и не утомит. К тому же даже экспресс-поездка — это возможность сменить обстановку, отдохнуть и попробовать что-то новое из процедур и услуг. Пробежимся по самым известным санаториям и посмотрим, как и за какие деньги нас готовы оздоровить всего за два дня.

«Юность»

Шесть лет назад в одном из самых известных санаториев, расположенных под Минском, появился свой большой и красивый спа-центр. Ванны, купели, массажи — все это стало доступно отдыхающим еще тогда. Так что санаторный отдых на Минском море — это не только капельницы и процедуры, свободное время можно разнообразить интересными ритуалами. А что же туры выходного дня?



Фото yunost.by

В «Юности» предлагают сразу несколько вариантов, объясняя, что «это идеальный способ забыть о повседневных заботах, окунуться в атмосферу спокойствия и отдыха, насладиться великолепными природными пейзажами». Итак, на выбор дается три программы: «Экспресс антистресс», «Велнес-путевка с консультацией врача», «Медикал уикенд». Начнем по порядку.

«Экспресс-антистресс» рассчитан на две ночи пребывания в санатории (заезд после 15:00, ужин включен; выезд до 18:00 — еще и обед съесть успеете), при этом заселиться можно в любой день недели, необязательно ждать выходных. В программу (как и в остальных случаях) входит проживание в номере выбранной категории, трехразовое питание по системе «шведский стол» и неограниченное пользование бюветом с минеральной водой. Из «специфического»: медицинская консультация, галотерапия (соляная комната), классический спа-массаж спины и стоп, занятие в зале ЛФК или на кардиотренажерах. Все по одному разу. Два раза можно посетить бассейн с саунами и пройтись по лесу со «скандинавскими» палками.



Фото yunost.by



Фото yunost.by

«Велнес-путевка» уже одним своим названием намекает на нечто более интересное и разнообразное. Но... Как бы не так. На каждый день пребывания (а продолжительность можно варьировать по своему усмотрению) полагается одно посещение бассейна с банями, одна скандинавская ходьба и одно занятие в зале ЛФК/с кардиотренажерами. Также включена консультация врача. На этом все.

Тех, кто любит разнообразие, больше порадует «Медикал-уикенд»: программа рассчитана на две ночевки и предусматривает консультацию врача (это золотое правило санаториев), галотерапию, импульсную ударно-волновую вакуумную терапию или прессотерапию, подводный душ-массаж, лечебную ванну, поход в бассейн и тренажерку. Все по два раза.



Фото yunost.by



Фото yunost.by

Любопытно, что при попытке выяснить стоимость путевок на сайте, первое, что попадается на глаза, это надпись — до 28 мая свободных мест нет! Вот это да, можно только поздравить санаторий с такой популярностью. По телефону эту информацию не опровергли, но уточнили, что на «короткие» путевка можно попробовать найти вариант. Например, ближайшее время, когда можно заехать на выходные, — даты с 30 апреля по 2 мая. А вот что касается цен на туры, то они следующие (из расчета на двоих человек, живущих в стандартном двухместном номере): «Экспресс-антистресс» стоит 688 рублей, «Велнес-путевка» — 468 и «Медикал-уикенд» — 492 рубля.

«Приозерный»

Если душа просится на природу, подальше от городского шума и суеты, то можно рвануть на Нарочь, а именно в ее самый приличный санаторий — «Приозерный». Хороший ремонт, красивые номера, свой банный комплекс и шикарный лес вокруг. Видно, что деньги есть, да и как им не быть — здравница принадлежит управделами.



Архив Onliner

В этом санатории тоже есть несколько комплексов на выбор: спа-тур «Майский» — новинка, рассчитанная на четыре дня; Wellness тур; «Забота о здоровье», «Подарок влюбленным», «Счастливая семья», «Прощай усталость», «Шоколадный рай», «Экспресс-отдых» и другие. Информации много, но пользоваться сайтом неудобно: свели бы данные по каждой программе в табличку, добавили по одной фотографии — уже прослеживалась бы какая-то четкость и структурированность. А так можно даже до конца страницы не домотать. Превозмогая себя, изучим варианты.

«Welness тур» рассчитан на пребывание от двух ночей. Заезд в любой день недели с 17:00, выезд — до 16:00. Что же получит гость санатория? Консультацию врача, посещение бассейна и банного комплекса ежедневно; сеанс криотерапии или ручной массаж; травяной сбор в фитобаре; на выбор — минеральную, вихревую ванну, циркулярный душ или ванну с пиниментолом; сеанс надвенного лазерного облучения крови (звучит страшновато); оздоровительную гимнастику с инструктором или посещение тренажерного зала. «При проживании в двухместном двухкомнатном номере, лесном домике или коттедже — халат предоставляется бесплатно», — уточняют сотрудники санатория, которые к тому же приглашают гостей присоединиться ко всем активностям, организованным культотделом.



Архив Onliner

Программа «Прощай усталость» довольно насыщенная. Рассчитана она на два дня и три ночи. Итак, всем уставшим приготовиться к релаксу: 1 час игры в бильярд; рефлекторный FOOT-ритуал или HEAD-ритуал в спа-центре на выбор; бассейн-бани; ванна с жидким экстрактом розмарина или циркулярный душ; спелеотерапия; оздоровительный массаж спины; 1 час занятий в тренажерном зале; солярий, экспресс-маска для лица. В летний период добавляется посещение дорожки Кнейппа и градирни. Халат уже будет ждать вас в номере, как и безлимитный Wi-Fi.

Что по ценам? Welness тур оценили в 93 рубля с человека в сутки (при размещении двух гостей в двухместном стандартном номере), то есть за две ночи — 372 рубля с пары. Распрощаться с усталостью для двоих человек будет стоить 470 рублей или 235 на каждого. Само собой, трехразовое питание по принципу «шведский стол» включено в эту сумму. Прейскурант действителен до 27 мая, потом будет дороже. На сайте также висит предупреждение: «В настоящее время на период с 7 мая по 11 мая 2021 года реализуются спа и медицинские туры от 3 суток и более», так что если планировали махнуть в «Приозерный» на предстоящие большие выходные, то имейте это в виду.



Архив Onliner



Архив Onliner

— Места есть, можете бронировать даже на завтра, — ответили по телефону в «Приозерном».

«Ружанский»

Санаторий «Ружанский», о котором довольно хорошо отзываются его гости, также подготовил тур выходного дня, рассчитанный на два дня и две ночи.



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«Разработанная программа-антистресс „Спа-выходные“, в которую входят наши процедурные „хиты“, с применением уникальных природных факторов, позволяет убежать от городской суеты и за оптимально короткий срок зарядить организм энергией для активной и успешной жизни. Хорошо совмещать процедуры по программе с двигательными нагрузками и здоровым досугом — прогулками на терренкуре. Программу можно назвать „санаторно-курортным тест-драйвом“, ведь это легкое оздоровление, рекомендуемое практически всем! Всего пара дней в таких условиях улучшат Ваше самочувствие и тонус!» — зазывают сотрудники здравницы отдыхающих.



Фото sanruzh.by



Фото sanruzh.by

Что предусматривают «Спа-выходные»? Осмотр врача, спа-капсулу или альфа-капсулу, бесконтактный гидромассаж или «Сухой флоатинг», лекарственную ароматическую ванну, механический аппаратный массаж на кушетке «Нуга Бест». Цены следующие (сейчас, кстати, скидка 20%, если верить данным сайта): почти 77 рублей с человека в сутки при размещении в однокомнатном двухместном номере (в других корпусах чуть дороже). То есть с пары за два дня надо будет отдать почти 310 рублей.

«Надзея»

Вообще, у большинства санаториев с продуманными турами выходного дня напряженка — все хотят «захомутать» гостя минимум на недельку, хорошенько пролечить и «прокапать». А вот дать возможность отдохнуть пару деньков, насладившись тишиной и приятными процедурами, почему-то сложнее. Некоторые придумывают тематические туры (на Рождество, 8 марта и проч.) — и это уже прогресс. Основная же часть просто разрешает заехать на свою территорию на два-три дня. Как сделала, например, здравница «Алеся» в Жабинковском районе.



Фото nadzeya.com

«В стоимость тура выходного дня входят только питание и проживание. Бассейн, зал саун, процедуры, экскурсии, пользование прокатом оплачивается отдельно. Для гостей на автомобилях есть платная парковка с видеонаблюдением — 1,5 рубля в сутки. Проживание в комфортных уютных номерах со всем необходимым оснащением: бесплатный Wi-Fi в каждом номере, телевизор, холодильник, электрочайник, набор посуды, полотенца, душевая кабинка, санузел. Предлагаем одноместные, стандарт и номера люкс, двухместные однокомнатные стандарты, полулюксы и номера люкс, (в полулюксах и однокомнатных люксах вместимость до 3 человек), двухкомнатные двухместные люксы и апартамент (вместимостью до 4 человек)», — сразу предупреждают всех задумавшихся.



Фото nadzeya.com



Фото nadzeya.com



Фото nadzeya.com

Что ж, приценимся. До 31 мая 2021 года отдохнуть в стандартном номере можно за 86 рублей с человека. То есть, «голые» выходные обойдутся паре в 344 рубля. Зато питание пятиразовое (сухие пайки за неиспользованные обед или ужин не выдаются).

«Плисса»

Закончим обзор «тяжелой артиллерией» и заглянем в частную здравницу «Плисса» Глубокского района, напоминающую своим видом скорее дорогой отель, нежели привычный нам санаторий. Для тех, у кого нет времени разлеживаться на кушетках под капельницами или посещать медицинские ритуалы, разработан спа-тур, длящийся три дня и две ночи. «Устройте себе „перезагрузку“ от повседневной суеты и приезжайте в санаторий, чтобы отдохнуть душой и телом! Что вас ожидает? Великолепная природа, вежливый сервис, уютные номера, здоровое питание и забота о вашем здоровье», — заверяют в «Плиссе».





В программу тура входит осмотр врача, употребление фиточаев и минеральной воды, релакс-ритуал, длящийся 25 минут, ванна «Клеопатра» и гелиотерапия (искусственное солнце). Также гость может посещать бассейн и бани, тренажерный зал, заниматься скандинавской ходьбой.

Номера в санатории аккуратные и комфортные, белые махровые халаты уже висят на своих местах, питание трехразовое (шведский стол). Цена удовольствия — 688 рублей на двоих в однокомнатном двухместном номере без балкона и 712 рублей, если в номере будет красивый кованый балкон. Заехать можно хоть в эту субботу.









Если же процедур совсем не хочется или вы нацелены на спа-ритуалы, которых и нет в спа-туре, можно присмотреться к путевке под названием «Отдых в Плиссе». Длительность пребывания — от двух ночей, из заданной санаторием программы — только фиточаи и минеральная вода, так что своим временем можно распоряжаться как угодно. Главное — заранее записаться на массажи и бьюти-процедуры, чтобы не пролететь. Стоимость такой путевки ожидаемо ниже — 608 и 632 рубля соответственно.

В какой санаторий ни ткнись — выходные получаются не из дешевых. И не забываем, что озвученная в путевках сумма — это еще не все. Дополнительно придется оплатить и курортный сбор, который составляет 3—5% от стоимости путевки.