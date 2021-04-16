ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фотофакт. Совместное фото Лукашенко и Мишустина в каминном зале Дворца независимости. Никакой дистанции

16.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Там продолжили переговоры Александр Лукашенко и премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фотофакт. Совместное фото Лукашенко и Мишустина в каминном зале Дворца независимости. Никакой дистанции

Затем в расширенном составе состоялась встреча российского премьера с белорусским коллегой Романом Головченко.

– Тема интеграции в экономической сфере – приоритетный вопрос двусторонней повестки, – сказал премьер-министр Беларуси, сообщает БЕЛТА. – Совместными усилиями наших экспертов выработаны предложения по углублению экономической интеграции. Этот пакет формально имеет высокую степень готовности. Но имеются вопросы, по которым пока не достигнут консенсус в сущностном плане.

В основном это те вопросы, которые имеют практическую значимость для выравнивания условий хозяйствования наших экономических агентов. Эти вопросы сложные, чувствительные, но и обходить их бессмысленно, потому что, не найдя развязок по ним, мы не сможем выстроить по-настоящему союзную экономику и реальный интеграционный проект.

Читайте также

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Там продолжили переговоры Александр Лукашенко и премьер-министр России Михаил Мишустин.
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕАБР допустил инфляцию в Беларуси до семи процентов — но с важным условием
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by