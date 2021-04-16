Фотофакт. Совместное фото Лукашенко и Мишустина в каминном зале Дворца независимости. Никакой дистанции

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Там продолжили переговоры Александр Лукашенко и премьер-министр России Михаил Мишустин.





Затем в расширенном составе состоялась встреча российского премьера с белорусским коллегой Романом Головченко.

– Тема интеграции в экономической сфере – приоритетный вопрос двусторонней повестки, – сказал премьер-министр Беларуси, сообщает БЕЛТА . – Совместными усилиями наших экспертов выработаны предложения по углублению экономической интеграции. Этот пакет формально имеет высокую степень готовности. Но имеются вопросы, по которым пока не достигнут консенсус в сущностном плане.

В основном это те вопросы, которые имеют практическую значимость для выравнивания условий хозяйствования наших экономических агентов. Эти вопросы сложные, чувствительные, но и обходить их бессмысленно, потому что, не найдя развязок по ним, мы не сможем выстроить по-настоящему союзную экономику и реальный интеграционный проект.