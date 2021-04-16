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Андрея Бастунца единогласно переизбрали главой Ассоциации журналистов

16.04.2021 16:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Андрей Бастунец переизбран председателем Белорусской ассоциации журналистов на следующие три года. За его кандидатуру единогласно проголосовали делегаты 11-го съезда БАЖ, который проходит 16 апреля в Минске.

Андрея Бастунца единогласно переизбрали главой Ассоциации журналистов

Выборы прошли на безальтернативной основе, передает БелаПАН.

В свою очередь Бастунец предложил переизбрать его заместителями Бориса Горецкого, Олега Агеева, Александра Старикевича. Вместо Алины Суровец четвертым заместителем председателя БАЖ было предложено избрать Ирину Славникову, которая является представителем телеканала «Белсат» в Беларуси.

Главный редактор «Еврорадио» Павел Свердлов предложил выдвинуть на должность заместителя председателя БАЖ Жанну Литвину, так как ее опыт может быть полезен организации. Литвина, которая до 2015 года возглавляла БАЖ и является членом правления организации, отказалась: «Дважды в одну реку не входят».

Поступило также предложение избрать одним из заместителей Юлию Катаржинскую, которая в БАЖ работает с региональными журналистами. Однако Бастунец попросил съезд проголосовать единым списком за кандидатуры, которые предложил он. «За» проголосовали 37 делегатов, «против» — 3, «воздержались» — 3. Таким образом, заместителями председателя БАЖ избраны Горецкий, Агеев, Старикевич и Славникова.

В состав правления БАЖ (председатель и его заместители автоматически включаются в правление) избрали Юрия Карманова, Андрея Кликунова, Марину Загорскую, Ольгу Хвоин, Владимира Янукевича, Антона Суряпина, Алину Суровец, Юлию Катаржинскую, Бориса Вырвича, Ирину Виданову, Жанну Литвину, Зою Хруцкую.

В состав совета БАЖ (автоматически в него входят руководство и члены правления БАЖ) избраны руководители региональных филиалов БАЖ и ряда редакций СМИ, в том числе главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, главный редактор «Нашай Нiвы» Егор Мартинович и главный редактор газеты «Новы Час» Оксана Колб.

В комиссию по этике переизбраны Сергей Ваганов, Дмитрий Подберезский, Анатолий Гатовчиц, Дмитрий Панковец, Татьяна Ревяко, Валерий Карбалевич, Татьяна Мельничук. Они же входили в состав комиссии в предыдущие три года.

 
Теги: Минск
 
 
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Андрей Бастунец переизбран председателем Белорусской ассоциации журналистов на следующие три года. За его кандидатуру единогласно проголосовали делегаты 11-го...
 
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