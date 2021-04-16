ЕАБР допустил инфляцию в Беларуси до семи процентов — но с важным условием

Евразийский банк развития считает возможным удержание инфляции в Беларуси на уровне 6,5–7% на конец года при сохранении Национальным банком контроля за денежным предложением.





Об этом говорится в итогах недели, подготовленных экспертами команды главного экономиста ЕАБР и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгения Винокурова, передает БелаПАН .

Как отмечают аналитики, белорусский регулятор на этой неделе повысил ставку рефинансирования на 0,75 процентного пункта, до 8,5%, на фоне высокой инфляции и инфляционных ожиданий. «По расчету ЕАБР, поддержание ставки на уровне 8,5% в этом году при сохранении Нацбанком контроля за денежным предложением может позволить удержать инфляцию в рамках 6,5—7% на конец года», — полагают они.

ЕАБР прогнозирует замедление годовой инфляции с III квартала. Этому будет способствовать ожидаемое снижение мировых цен на продовольствие и сдержанный внутренний потребительский спрос.

Инфляция в Беларуси в марте составила 8,5% год к году, замедлившись с 8,7% в феврале. Снизился рост цен на фрукты и овощи после удорожания в конце 2020-го — начале 2021 года. «В то же время базовая инфляция сохраняется повышенной под влиянием инфляционных и девальвационных ожиданий», — отмечают аналитики Евразийского банка.

Во II квартале ЕАБР ожидает сохранение в Беларуси годовой инфляции в диапазоне 8—9%.

Как сообщалось, 14 апреля впервые за шесть лет Нацбанк принял решение о повышении ставки рефинансирования — 21 апреля она будет увеличена с 7,75 до 8,5% годовых.