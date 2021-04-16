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Адвокату Илье Салею изменили меру пресечения
Источник материала: АФН
С 16 апреля юристу штаба Бабарико и адвокату Илье Салею изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог.
Илья остается в статусе обвиняемого по статье 361 Уголовного кодекса и обязан являться по вызову следственных органов и суда.
Илья может свободно передвигаться по стране и работать, сообщил штаб Виктора Бабарико.
Напомним, долгие месяцы юрист штаба находился в своей квартире без права на общение и прогулки. Видеться Илья мог только со своим адвокатом, который приносил ему продукты и выносил мусор.
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С 16 апреля юристу штаба Бабарико и адвокату Илье Салею изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог.
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