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Адвокату Илье Салею изменили меру пресечения

16.04.2021 16:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

С 16 апреля юристу штаба Бабарико и адвокату Илье Салею изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог.

Илья остается в статусе обвиняемого по статье 361 Уголовного кодекса и обязан являться по вызову следственных органов и суда.

Илья может свободно передвигаться по стране и работать, сообщил штаб Виктора Бабарико.

Напомним, долгие месяцы юрист штаба находился в своей квартире без права на общение и прогулки. Видеться Илья мог только со своим адвокатом, который приносил ему продукты и выносил мусор.

 
 
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С 16 апреля юристу штаба Бабарико и адвокату Илье Салею изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог.
 
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