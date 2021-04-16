Адвоката Колесниковой Илью Салея отпустили под залог

the-village.me. Адвоката Марии Колесниковой Илью Салея отпустили под залог. До этого он находился под домашним арестом, передает





Илья остается в статусе обвиняемого по статье 361 Уголовного кодекса и обязан являться по вызову следственных органов и суда.





Илья может свободно передвигаться по стране и работать. Напомним, долгие месяцы юрист штаба находился в своей квартире без права на общение и прогулки. Видеться Илья мог только со своим адвокатом, который приносил ему продукты и выносил мусор.





Днем 9 сентября в квартире юриста штаба Виктора Бабарико и адвоката Марии Колесниковой Ильи Салея провели обыск, а его самого задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу.





Ему инкриминировали статью 361 УК Беларуси (Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности).





Наказание предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.





17 октября стало известно, что Салею изменили меру пресечения и перевели из СИЗО КГБ под домашний арест. Это произошло вскоре после визита Александра Лукашенко в «американку».





Уже в этом году, 20 февраля, ему продлили срок домашнего ареста до 16 апреля.