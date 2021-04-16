ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Адвоката Колесниковой Илью Салея отпустили под залог

16.04.2021 16:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

7 месяцев он был вначале под стражей, а после под "домашним арестом"

Адвоката Колесниковой Илью Салея отпустили под залог
Адвоката Марии Колесниковой Илью Салея отпустили под залог. До этого он находился под домашним арестом, передает the-village.me.

Илья остается в статусе обвиняемого по статье 361 Уголовного кодекса и обязан являться по вызову следственных органов и суда.

Илья может свободно передвигаться по стране и работать. Напомним, долгие месяцы юрист штаба находился в своей квартире без права на общение и прогулки. Видеться Илья мог только со своим адвокатом, который приносил ему продукты и выносил мусор.

Днем 9 сентября в квартире юриста штаба Виктора Бабарико и адвоката Марии Колесниковой Ильи Салея провели обыск, а его самого задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу.

Ему инкриминировали статью 361 УК Беларуси (Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности).

Наказание предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

17 октября стало известно, что Салею изменили меру пресечения и перевели из СИЗО КГБ под домашний арест. Это произошло вскоре после визита Александра Лукашенко в «американку».

Уже в этом году, 20 февраля, ему продлили срок домашнего ареста до 16 апреля.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 месяцев он был вначале под стражей, а после под "домашним арестом"
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт. Совместное фото Лукашенко и Мишустина в каминном зале Дворца независимости. Никакой дистанции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by