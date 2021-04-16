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Марков о связи американских санкций против РФ с гонором польских элит
16.04.2021 16:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Пресс-служба МИД РФ
Синхронность и особое рвение польских властей в стремлении угодить Вашингтону прокомментировал известный политический эксперт, член Общественной палаты Российской Федерации Сергей Марков.
"Подобные усилия Польши наблюдались в разные исторические периоды, и сегодня она выступает одним из главных дестабилизирующих факторов в Европе. Именно она пытается максимально ухудшить отношения Евросоюза и России. Причина - гонор польских элит, которые традиционно считают роль Польши недооцененной", ― отметил собеседник Sputnik.
Напомним, ранее об очередных санкциях США в отношении России, последовавших сразу за предложением Джо байдена о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, высказался политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы "Натив"
"Вы делаете шахматный ход ― Россия ответит, и может, даже не адекватно, а чуть порезче. А встреча ― если она вам не помешает, то нам тоже не помешает. На встрече мы будем обсуждать проблемы и выскажем свою точку зрения, а бодание в виде санкций и ответных действий России будет идти параллельно", ― сказал Кедми.
Комментарий политического эксперта Сергея Маркова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Каким должен быть ответ России на санкции коллективного Запада ― мнение политического эксперта Сергея Маркова.
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