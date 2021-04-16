Марков о связи американских санкций против РФ с гонором польских элит

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Марков о связи американских санкций с гонором польских элит

На решение США ввести новые санкции в отношении России моментально отреагировала Варшава, объявив персонами нон-грата трех российских дипломатов, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Польши.

Синхронность и особое рвение польских властей в стремлении угодить Вашингтону прокомментировал известный политический эксперт, член Общественной палаты Российской Федерации Сергей Марков.

"Подобные усилия Польши наблюдались в разные исторические периоды, и сегодня она выступает одним из главных дестабилизирующих факторов в Европе. Именно она пытается максимально ухудшить отношения Евросоюза и России. Причина - гонор польских элит, которые традиционно считают роль Польши недооцененной", ― отметил собеседник Sputnik.

Напомним, ранее об очередных санкциях США в отношении России, последовавших сразу за предложением Джо байдена о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, высказался политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми , отметив, что Россия при таком раскладе "готова играть на двух площадках".

"Вы делаете шахматный ход ― Россия ответит, и может, даже не адекватно, а чуть порезче. А встреча ― если она вам не помешает, то нам тоже не помешает. На встрече мы будем обсуждать проблемы и выскажем свою точку зрения, а бодание в виде санкций и ответных действий России будет идти параллельно", ― сказал Кедми.

Комментарий политического эксперта Сергея Маркова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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