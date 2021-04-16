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ЕАБР планирует льготно кредитовать совместные евразийские проекты
16.04.2021 16:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 апр – Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Евразийский банк развития (ЕАБР) готовы поддержать кооперационные проекты внутри ЕАЭС, сообщил во время онлайн-видеомоста в
© Sputnik / Виктор Толочко
По его словам, бизнес в ЕАЭС заинтересован в создании и развитии интеграционных коммерческих проектов, но пока не получает должного кредитования под них.
"Очень сложно найти такое финансирование, потому что это риски. Условно говоря, две страны участвуют в проекте – риски объективно растут, разные политические риски, валютные риски, логистические риски, поэтому банк если и готов кредитовать такие проекты, то под больший процент", – заявил Камалян.
Как сообщил министр ЕЭК, комиссия вышла с инициативой к ЕАБР о более активной поддержке совместных проектов в Союзе и на более выгодных для бизнеса условиях.
"Мы просили, чтобы под такие проекты давали льготные кредитные условия. В принципе, ЕАБР не против. У банка есть ресурсы", – отметил представитель ЕЭК.
С его слов, уставный капитал банка около – семи миллиардов долларов, а кредитный накопленный портфель – 10 миллиардов. Половина кредитных линий свободны.
"Но банк не имеет возможности выдавать льготные кредиты всем. Тут есть сложности", – добавил министр.
Камалян отметил, что в ЕЭК выбрали 10 пробных интеграционных проектов, которые банк льготно может прокредитовать.
Успешным примером сотрудничества в части кредитования бизнеса в ЕАЭС он назвал кредитный заем ЕАБР для БелАЗа. "Это очень успешный проект. В создании БелАЗа задействовано более 30 предприятий со всего евразийского союза. И такой проект банк, конечно, кредитует. На взаимовыгодных условиях. Это должно быть примером для других", – подчеркнул он.
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ЕЭК ведет переговоры с ЕАБР о льготном кредитовании, недорогие займы планируют выдавать на проекты в области промышленности и сельского хозяйства.
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