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«Шахтер» идет на рекорд, брестское «Динамо» доказывает состоятельность. Анонс 5-го тура ЧБ по футболу

16.04.2021 16:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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16 апреля двумя играми стартует пятый тур чемпионата Беларуси по футболу. «Спутник» примет «Ислочь», а в Витебск приедет «Слуцк».

Особый интерес в туре вызовут два матча. В Жодино заглянет брестское «Динамо», а в Минск наведается «Гомель».

Брестчане выдают впечатляющий старт, несмотря на то что команда пока сырая, но голодная до побед и не знающая еще поражений. «Автозаводцы» же дважды проигрывали, особенно неприятное поражение вышло в прошлом туре в Слуцке.

«Гомель», который в этом сезоне вернулся в элиту, ведомый талантливым тренером Иваном Биончиком, также неплохо стартовал в первых турах. «Рыси» потрепали нервы БАТЭ в Борисове и красиво переиграли «Неман» у себя дома.


«Гомель» против «Динамо-Минск». Пожалуй, главная интрига тура. Коллаж из фото «Гомеля» и минского «Динамо»

Обратите внимание на лучшего бомбардира чемпионата из «Гомеля» 26-летнего форварда Андрея Соловья. Он забивал в каждом туре! Остановит ли его надежная оборона минского «Динамо»?

Уверенно лидирующий «Шахтер», выдающий один из лучших стартов в своей истории, сыграет дома против «Славии».

Если «горняки» не проиграют, то команда выдаст абсолютно лучший старт в чемпионате по набору очков.


Ниже расписание всех игр туров.

16 апреля пройдут два матча:

«Спутник» — «Ислочь», 18.00;

ФК «Витебск» — ФК «Слуцк», 20.45.

17 апреля будет сыграно четыре игры:

«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо-Минск», 14.00;

«Неман» — ФК «Минск», 16.00;

БАТЭ — «Энергетик-БГУ», 18.00;

«Шахтер» — «Славия», 20.00.

18 апреля тур завершится двумя встречами:

«Динамо-Минск» — ФК «Гомель», 14.00;

«Рух» — ФК «Сморгонь», 16.00.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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16 апреля двумя играми стартует пятый тур чемпионата Беларуси по футболу.
 
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