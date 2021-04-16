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«Шахтер» идет на рекорд, брестское «Динамо» доказывает состоятельность. Анонс 5-го тура ЧБ по футболу
Источник материала: Tut.by
16 апреля двумя играми стартует пятый тур
Особый интерес в туре вызовут два матча. В Жодино заглянет брестское «Динамо», а в Минск наведается «Гомель».
Брестчане выдают впечатляющий старт, несмотря на то что команда пока сырая, но голодная до побед и не знающая еще поражений. «Автозаводцы» же дважды проигрывали, особенно неприятное поражение вышло в прошлом туре в Слуцке.
«Гомель», который в этом сезоне вернулся в элиту, ведомый талантливым тренером Иваном Биончиком, также неплохо стартовал в первых турах. «Рыси» потрепали нервы БАТЭ в Борисове и красиво переиграли «Неман» у себя дома.
Обратите внимание на лучшего бомбардира чемпионата из «Гомеля» 26-летнего форварда Андрея Соловья. Он забивал в каждом туре! Остановит ли его надежная оборона минского «Динамо»?
Уверенно лидирующий «Шахтер», выдающий один из лучших стартов в своей истории, сыграет дома против «Славии».
Если «горняки» не проиграют, то команда выдаст абсолютно лучший старт в чемпионате по набору очков.
Ниже расписание всех игр туров.
16 апреля пройдут два матча:
«Спутник» — «Ислочь», 18.00;
ФК «Витебск» — ФК «Слуцк», 20.45.
17 апреля будет сыграно четыре игры:
«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо-Минск», 14.00;
«Неман» — ФК «Минск», 16.00;
БАТЭ — «Энергетик-БГУ», 18.00;
«Шахтер» — «Славия», 20.00.
18 апреля тур завершится двумя встречами:
«Динамо-Минск» — ФК «Гомель», 14.00;
«Рух» — ФК «Сморгонь», 16.00.
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«Шахтер» идет на рекорд, брестское «Динамо» доказывает состоятельность. Анонс 5-го тура ЧБ по футболу
16 апреля двумя играми стартует пятый тур чемпионата Беларуси по футболу.
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