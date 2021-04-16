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Самое милое видео за сегодня. Посмотрите, как муж и жена встретились после разлуки

16.04.2021 16:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники дома для престарелых Baily House Care Home в Великобритании опубликовали трогательное видео встречи мужа и жены. Мэри и Гордон не виделись несколько месяцев (о причинах разлуки не упоминается), и вот теперь супруг приехал в Baily House, где все это время находилась его спутница. Несмотря на преклонный возраст (обоим трудно ходить самостоятельно), их чувства друг к другу не охладели. Посмотрите, сколько тепла в этом ролике. 

 

 
 
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Теперь Мэри и Гордон будут жить вместе в доме престарелых.
 
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