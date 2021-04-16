Представлен обновленный хэтчбек Seat Ibiza

Источник материала: Tut.by

Компактную Ibiza пятого поколения Seat представил без малого четыре года назад, поэтому настал черед для планового обновления модели.





Перемены во внешности переднеприводного хэтчбека, созданного на модульной платформе MQB-A0, обширными не назовешь. В «базе» у Ibiza теперь светодиодная оптика спереди и сзади, «написанное от руки» название модели на пятой двери, доступны два новых цвета кузова (Sapphire Blue и Asphalt Blue) и три новых варианта колесных дисков диаметром 17 и 18 дюймов.









Салон Ibiza преобразился в большей степени, чем экстерьер. Здесь появился новый руль с приплюснутым ободом и отделкой кожей наппа, переработана передняя панель, а медиасистема обзавелась укрупненным экраном (на 8,25 и 9,2 дюйма в зависимости от комплектации) — кому лень нажимать на дисплей, достаточно сказать «Hola Hola» и активировать голосовое управление. А еще обещано возросшее качество отделочных материалов. Стал шире набор электронных помощников (в их числе система Travel Assist с адаптивным круиз-контролем и функцией удержания в полосе).





Моторная гамма Ibiza включает четыре двигателя. Базовым является атмосферный мотор 1.0 MPI, развивающий 80 л.с. и 93 Нм крутящего момента и сблокированный с 5-ступенчатой «механикой». Остальные версии — с турбомоторами 1.0 TSI (95 л.с./175 Нм и 110 л.с./200 Нм), 1.5 TSI (150 л.с. и 250 Нм) и работающая на метане «тройка» 1.0 TGI (90 л.с. и 160 Нм). Наряду с 5- или 6-ступенчатой «механикой» доступны также версии с 7-ступенчатым «роботом».





У европейских дилеров обновленная Ibiza появится в третьем квартале текущего года.