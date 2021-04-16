В Баренцевом море нашли разорванную на куски подводную лодку

Источник материала: Tut.by

Специалисты совместной экспедиции Северного флота и Русского географического общества подтвердили предположение о том, что найденный ранее подводный объект в Баренцевом море является советской подлодкой. Об этом в пятницу заявили Минобороны РФ, пишет ТАСС.



Фото: wikipedia.org

«Многофункциональным судном тылового обеспечения «Эльбрус» проведена инструментальная оценка рельефа дна, по результатам которой подтверждено нахождение в пределах немецкого минного заграждения «Бантос-А» подводной лодки типа К (крейсерская подводная лодка ХIV серии) или «Катюша», — сообщили в военном ведомстве.

Обнаружение затонувшей субмарины произошло во время экспедиции по поиску двух других погибших во время Великой Отечественной войны подлодок, установить местонахождение которых пока не удалось.

Обнаружить подводную лодку помогли рыбаки, жаловавшиеся на постоянный обрыв о некий подводный объект своих сетей в этом районе моря. «В ходе обследования дна было установлено, что корпус лодки разрушен на три части, при этом она сильно опутана рыболовными сетями», — отметили в Минобороны. На основании визуального обследования был сделан вывод о том, что предполагаемой причиной ее гибели был подрыв на немецкой мине с последующей детонацией собственного боезапаса.

Исследования будут продолжены, и в дальнейшем предполагается установить тактический номер погибшего корабля.

Совместная комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества под названием «Помни войну» проходит в Баренцевом море с начала марта и включает в себя несколько этапов. В первую очередь поисковые мероприятия были направлены на обнаружения затонувших кораблей транспортного конвоя союзников PQ-17, а также двух пропавших подлодок типа «Малютка».