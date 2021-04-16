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Генпрокуратура просит направлять информацию о фактах геноцида белорусов в годы войны
Источник материала: ОНТ
Генеральной прокуратурой проводится следствие по уголовному делу о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Начальник управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности ведомства Анжелика Курчак
Возбужденное Генпрокуратурой
Фото: Генеральная прокуратура
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Генеральной прокуратурой проводится следствие по уголовному делу о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период....
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