Генпрокуратура просит направлять информацию о фактах геноцида белорусов в годы войны

Источник материала: ОНТ

Генеральной прокуратурой проводится следствие по уголовному делу о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Начальник управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности ведомства Анжелика Курчак обратилась с просьбой направлять данные о фактах геноцида белорусов в годы войны.

Возбужденное Генпрокуратурой уголовное дело по факту геноцида белорусов в годы ВОВ – это важный шаг в борьбе с реабилитацией нацизма. Начатый процесс позволит установить немецких захватчиков и их пособников, которым удалось избежать ответственности. Имена преступников должны быть оглашены, а те, кто живы, – привлечены к суду, отмечают в прокуратуре.

Фото: Генеральная прокуратура

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